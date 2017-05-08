Serie A’da hafta sonu oynanan 35’inci hafta maçlarında Milan deplasmanına çıkan Roma, maçtan 3 puan ve bir de rekor çıkardı

3-1 biten maçla birlikte Roma, yüksek ihtimalli olmasa da şampiyonluk umutlarının sürmesini sağladı. Maça damga vuransa Boşnak futbolcu Edin Dzeko’nun golleriydi. 8’inci ve 28’inci dakikalarda attığı goller ve ikinci yarıda yaptığı asistle karşılaşmanın sonucunu belirledi. Son iki haftada ikinci kez 3 puan almayı başaramayan Juventus için çanlar çalıyor!

Bu sezon Serie A’da 35 maça çıkan Edin Dzeko, Milan’a karşı attığı ikinci golle birlikte gol sayısını 27’ye yükseltmiş oldu. Roma’da daha önce bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Enrique Guaita bunu 1934-35 sezonunda yapmıştı. Serie A’nın gol rekoru ise Milan’ın İsveçli golcüsü Gunnar Nordahl’da bulunuyor (1949-50).