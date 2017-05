Futbolcuları bir de dövmecilerinden dinleyin!

Futbolcuların dövmelerine baktığınızda dinlerini, çocuklarını, aşklarını görürsünüz. Dövmecilerini dinlediğinizdeyse birçok bilinmeyen gerçeği öğreniverirsiniz!

Futbolcuların dövme merakı ne zaman, kiminle başladı bilinmez ama bildiğimiz bu modanın artık birçok futbolcu için tutku haline dönüştüğü. Kimi dini inancını, kimi forma numarasını, çoğu aile bireylerinin isimlerini dövdürüyor vücuduna. Gol attıktan sonra öpülen, forma değiştirilirken sergilenen dövmeler artık tüm vücudu kaplasa da şaşkınlıkla karşılanmıyor.

Futbolcular artık tek başlarına birer görsel şölen! Biz de FourFourTwo olarak bu şölenin peşine düştük. Roberto Carlos’undan Pino’suna kadar birçok futbolcunun dövmesini yapan Sonat Gökdel, Mehmet Çelikkaya ve Volkan Demirci ile görüştük.

Sonat’ın dövme serüveni beş yıl önce Bağdat Caddesi’ndeki stüdyosunun önünde otururken başlamış. “Kapının önünde otururken art arda iki son model araba geldi. Önce ilgilenmedim. Sonra bir baktım birini Luciano kullanıyor, diğerini Aurelio!” Gerisi ise çorap söküğü gibi…

Volkan’ın futbolculara dövme yapmaya başlaması da bundan farklı değil. “Delgado’nun yardımcısı bir gün stüdyoma geldi. Nasıl dövme yaptığıma baktı. Hangi takımı tuttuğumu sordu. Sanki başka takımlı olsam kötü bir şey yapacakmışım gibi! Koyu bir Beşiktaşlı olduğumu duyunca Mathias’ı bana emanet etti. O benim için ilkti. Sonra bu farklı takımlardan futbolcularla devam etti.”

Mehmet de “Bir önceki gün maçta birbirlerini yumruklayan futbolcular birlikte gelip dövme yaptırıyor. Böyle olmasa Galatasaraylı bir futbolcunun tavsiyesiyle Fenerbahçeli bir futbolcu bana gelmez. Bobo’ya dövme yaparken yanında Alex olmaz” diyerek arkadaşını destekliyor.

Dövme yapılırken bir futbolcunun yanında sadece futbolcu arkadaşları olsa yine iyi. Kayınvalide, amca, yenge… Özellikle Brezilyalılarda liste uzayıp gidiyor. “Brezilyalılar ailelerinin yanında olmayı çok önemsiyor. Çoluğu çocuğu etrafta koşuştururken adamlar huzur buluyor. Evlerinde en az 10 kişi yaşıyor. Her kapıdan birileri çıkıyor” diyor Volkan ve ekliyor “Ben bir gün Bobo’ya dayanamayıp sormuştum ‘Volkan biz ailelerimize sizden daha fazla tutkunuz. Bizde misafirlik kafileler halinde olur ve haftalarca sürer. Bundan keyif alırız. Misafiri başımızın üstünde ağırlarız’ dedi.”

Ne kadar yumurtalı sosis, o kadar dövme!

Anlatılanlara bakılırsa futbolcular dövmelerini daha çok evlerinde yaptırmayı tercih ediyor. “En ilginç ev kimin?” tartışması başladığında herkesin bir söyleyeceği var. En çok da Volkan’ın: “Dışardan baktığında şato gibi bir evde, hizmetçilerle yaşıyor diye düşünürsün ama kapısı çalındığında Guti açıyor. Ortada koşuşturan hizmetçiler falan yok. Salonu televizyon ve koltuktan ibaret. Delgado’nun evine gittiğimde güvenlik görevlisiyle saçma sapan bir mevzudan dolayı tartışmıştım. Delgado kapıya kadar geldi ve benden özür diledi. ‘Seninle ilgisi yok, güvenlikle tartıştım ben’ dedim. ‘Benim için geldin. Buraya gelmesen bu tartışma olmayacaktı’ dedi. Bu kadar düzgün adamlar. Rüştü ağabeyin evine gittiğimde çok gülmüştüm. Evi başlı başına bir kale. Dragos’ta beş katlı bir ev. Bobo’nun evi dört katlı ve içeride asansör var. Dördüncü katta asansör bekliyordu. ‘Sporcusun sen ya’ dedim. ‘Ne asansörü?’. ‘Sakatım, sekiyorum, ya düşersem’ dedi. Ardından ‘Bu bacak kaç para sen biliyor musun?’ sorusunu yüzüme yapıştırdı!”

Volkan’ın anlattıklarına Sonat’ın ekleyecekleri var: “Edu’nun evine gittiğimde çok şaşırmıştım. Takımına bu kadar bağlı bir futbolcu daha görmedim. Evi baştan başa sarı lacivert renklerle döşenmiş. Her köşeden Fenerbahçe’ye dair bir şeyler çıkıyor. Fenerbahçe’nin olmadığı yerlerde de Türkiye’ye dair objeler var.”

Dövme yaptıkları futbolcuların ne kadar misafirperver olduğunu ise anlata anlata bitiremiyorlar. Volkan’ın en çok etkilendiği isimlerden biri Guti: “Çok güzel yemek hazırlar. Yardımcısı falan yok. Kendisi yapıyor ama tek menüsü var: Bütün bütün sosislerin üzerine kırılmış yumurta!” Sonat, Edu’nun evinde Brezilya’dan getirilen kahveyi fincan fincan içtiğini itiraf ediyor. “Evlerine ikinci kez gittiğinde artık onlardan biri oluyorsun” diyerek tamamlıyor Mehmet. “İlk gittiğinde içtiğin şeyi unutmayıp ikinci gidişinde sana sormadan aynısını hazırlatıyorlar.”

Dövmeyi yaptırdıktan sonra görüntü hoş da bunun bir de geri planı var. Ömür boyu vazgeçilmesi zor bir karar vermenin yanında işin bir de acı kısmı var ki ilgimi daha çok çektiğinden soruyorum. “Futbolcular zaten iğneyle haşır neşir olduklarından korkmuyorlar. Acısa da belli etmiyorlar. Çünkü bizi huzursuz etmek istemiyorlar. Oysa erkek müşterilerimizden çıngar çıkaran çok olur.” Ben “Hiç mi yok?” diye ısrar edince Sonat dökülüyor “Var. Appiah! Kendisini bozmak, iğneden korktuğunu belli etmek istemediği için dirayetli olmaya çalışıyordu ama tam olarak becerebildiğini söyleyemem. Başlayana kadar daha çekingendi. Başladıktan sonra biraz rahatlasa da bitene kadar soğuk terler döktü. Rengi attı adeta. Aslında futbolcular dövme yaptıklarım arasında en dayanıklı olanları ama iğne fobisi başka bir şey.”

Dövme tutkunu futbolculardan Beşiktaş’ın ve milli takımın emektar kalecisi Rüştü Reçber’e ise dövme yaptırmanın verdiği zevkin yanında acısı sinek ısırığı: “Bazı duyguları her an ifade edemiyorsunuz. Dövme bunun en kolay yolu. Eşimin, çocuklarımın isimlerinin dövmelerini yaptırdım. Şimdi doğum tarihlerini yazdırmak istiyorum.” Tabii bir başlayınca gerisi geliyor. Rüştü de “Bu iş bence bağımlılık yapıyor. Bir başlayınca bir daha bırakamıyorsunuz. Kendimi tutmayı başaramasam her ay dövme yaptırırım. Eşim de öyle” diyerek bu tespiti onaylıyor.

Her çocuğa bir dövme pahalı!

Sadece Rüştü’nün değil, dövme söz konusu olduğunda eşleri de futbolcularla yarışıyor. “Nobre’nin eşi Priscila tam bir dövme tutkunu. Roberto Carlos, Alex, Aurelio… Dövme yaptığımız hemen her futbolcunun eşlerine de dövme yaptık. Eşlerinden sonra akrabaları gelmeye başladı.” Mehmet’in sözünü Volkan kesiyor ve bombayı patlatıyor: “Ben Nobre’nin evinde çalışan 65 yaşındaki Brezilyalı aşçı teyzeye çatal kaşık dövmesi yaptım! Şimdi ‘Bıçak dövmesi isterim’ diye tutturdu.” Futbolcu eşlerinin ne dövmeleri yaptırdıklarını sorduğumda ise aldığım cevapların en manidarı Sonat’tan geliyor: “Alex’in ve Nobre’nin eşlerinin bellerinde Boğaz Köprüsü’nün ve Türk bayrağının olduğu dövmeler var. Alex de koluna Brezilya ve Türk bayrağının iç içe olduğu bir dövme yaptırmak istiyor.”

Hepimizin gördüğü futbolcuların çoğunda aileleriyle ilgili birer dövme var. Bu konuyu açtığımda Sonat ekleme yapıyor: “Özellikle yabancı futbolcuların başlattığı bir furya bu. Her birinde en az birer tane aileleri ve dinleriyle ilgili dövmeler var. En son Pino’ya omzundan bileğine kadar uzanan dini motiflerin ağır bastığı, içinde İsa portresi olan bir dövme yaptım.”

Mehmet de Song’a beş çocuğunun isimlerini yazmış. “Beş çocuğu duyunca ‘Baba ne yaptın ya!’ dedim. ‘Yapmış bulundum bir kere. Çok para lazım çok!’ dedi.” “O da bir şey mi bir futbolcu bileğine eşinin ismini yazdırırken bana ‘Biraz ince yaz, kapatmamız gerekirse zorlanmayalım’ demişti” diyerek bahsi kapatıyor Volkan.

Bu kadar yakınlık olunca dövmeciler, futbolcuların her türlü haline şahit oluyor. Sonat, Aurelio ve eşinin bir Türk’ten farksız olarak Türkçe konuştuğunu söylüyor. Verdikleri röportajlarda neden hâlâ tercüman kullandıkları ise merak konusu. Mehmet’in de şahit olduğu konuşmalar var: “İlhan Mansız Japonya’ya transfer olduğunda Ümit Karan ‘Ya bu adamda da ne şans var. Gözleri çekik diye Japonya’ya gitti. Beni istese istese İran ister!’ demişti. Ümit Karan Galatasaray’dan aldığından çok daha fazla bir meblağa Fenerbahçe’ye imza atabilirdi. Teklif almıştı ama gitmedi. Necati Ateş’e dövme yaparken arkadaşı arayıp ‘Hayırlı olsun, Hertha Berlin’e imza atmışsın’ dedi. O da ‘Ne Hertha’sı ulan, kadro dışı kaldım, dövme yaptırıyorum’ demişti. Gazeteyi bir açtık, gerçekten öyle yazıyor. Ben olsam gazeteciye saydırırdım ama o alışmış.”

Volkan’ın dövme yaparken şahit oldukları ise beni biraz düşündürdü. “Alex’i aşağılamaya çalışan birilerini görünce çıldırıyorum. Ben Alex kadar okuyan, Alex kadar etrafında olan bitene duyarlı bir futbolcu daha tanımadım. Delgado oynayamadığı için çok üzülüyordu. Sakat olduğu günleri Portekizceye çevrilmiş Osmanlı tarihi okuyarak geçiriyordu.” Osmanlı tarihi okuyan bir futbolcu. Hem de bir Arjantinli!

Oldukça şaşırdığımı gören Sonat “Futbolcuların futboldan başka bir şeyden anlamadığını düşünürdüm. Tümer benim stüdyoma geldiğinde duvardaki Picasso’nun Guernica tablosunu görüp, ‘Aaa Guernica’ dediğinde de bunu belli etmiştim. Şaşırdığımı görünce ‘Bileceğimi tahmin etmemiştin değil mi?’ demişti” diyor.

Aman futbolculara her işten anladığınızı söylemeyin

Yabancı futbolcular bir konuda yetkin olduğunu düşündüğü birini tanıyorsa onu hafızasının bir köşesine kazır. Bellediği o kişiye de her ihtiyaç duyduğunda danışır. “Lugano bilgisayarı her bozulduğunda beni arar” diyor Sonat. “Lugano’ya dövme yaparken yanımda bilgisayar işleriyle uğraşan bir arkadaşım vardı. Tanıştırmıştım. O aklında kalmış. O gün bu gündür Lugano’nun bilgisayar günlüğünü ben tutuyorum!”

Volkan bunu bildiğinden önlemini en başında almış: “Guti’nin evindeyken internet hattını çekmek için bir görevli geldi. Adam saatlerce uğraştı ama internet kullanılır hale gelmedi çünkü bağlantı sağlayan operatörün onayını beklemek gerekiyordu. Adam gitmeden Guti internete girmeye çalıştı. Baktı internet yok, ‘İnternet yoksa para da yok!’ dedi adama. Bilirsin internetin açılması için operatörü arayıp ‘İnternetimi açın’ demek gerekiyor. Guti nasıl arasın, nasıl konuşsun? Arayıp Guti’nin tam adını müşteri temsilcisine söyledim. Adam bir afalladı. Sonunda hallettik. ‘Ya kaç gündür herkes bunu yapmaya çalışıyordu, parayı sana vereyim’ dedi. ‘Aman’ dedim ‘Zaten ben bu işlerden pek anlamam.’ Ha bir de bu arada Guti ile berbat İngilizcemiz sayesinde anlaşıyoruz. ‘Yahu adam dünyayı gezdin. Nasıl bu kadar kötü konuşabiliyorsun?’dedim bir gün. ‘Dünyanın yarısı İspanyolca konuşuyor. Diğer yarısı da bu kadarıyla idare etsin’ dedi. Bayılıyorum bu adamların rahatlığına!”

Futbolcu formaya, dövmeci bedene imza atar

Dövmecilerin sanatçılıklarının yanında bir de taraftarlıkları var. Sonat deli bir Fenerbahçeli. Zamanında Kartalspor’un altyapısında Servet Çetin’le birlikte oynamış. Futbol oynamayı bırakmış ama oyundan ve Fenerbahçeliliğinden kopmamış. Saracoğlu’ndaki yerini hiç boş bırakmıyor, maç günlerine asla randevu vermiyor. “Bir Galatasaray maçı sonrası Şükrü Saracoğlu’ndan çıktım, yürümeye başladım. Her zamanki gibi yenmiştik. Stadın çevresi tıklım tıklım. Arkamdan biri ‘Sonat! Sonat!’ diye bağırıyor. Kafamı bir çevirdim: Aurelio arabayı kullanıyor, Luciano camdan sarkmış. Maçtan sonra Samandıra’ya gitmeden eve gitmek için izin almışlar. Bana seslendiklerinde herkes onları fark etti. Arabanın etrafı sarılınca ben ‘Siz kaçın’ dedim ve gittiler. O karanlıkta beni nasıl tanıdılar bilmiyorum ama çok hoşuma gitmişti. Sonat’ın Fenerbahçeli olduğunu öğrenen Carlos’un tehdidi ise akıllara zarar: “Dövmem güzel olmazsa kendi kaleme gol atarım!”

Volkan Beşiktaşlı ama Sonat gibi takımının her maçına gitmese de Beşiktaşlı futbolcuları imzalı formalarını almadan bırakmıyor. Futbolcuların hiçbiri bu isteğini reddetmemiş ama Guti kadar güzel cevabı da kimseden alamamış. “Guti’den imzalı forma istediğimde çok gülmüştü. ‘Sen mi bana imza attın ben mi sana imza atıyorum? Bu formanın başına her şey gelebilir ama senin imzan hep bende olacak.”

Sonat futbolculara dövme yaparken konsantrasyonunu bozmamak için fazla konuşmamayı tercih ediyor. Mehmet de öyle ama Volkan konu futbol olunca hiçbir fırsatı kaçırmıyor: “Guti’nin bir söylediğini unutmam: ‘Volkan biz 10 yaşımızdan 35 yaşımıza kadar top oynayacağız değil mi? O zaman bu meretten zevk almamız lazım!’ Konu bu kadar basit. Guti ve Quaresma’ya Beşiktaş taraftarını sormuştum. Guti ‘İnönü’ye çıktığımda kulaklarıma inanamadım. Müthişti! Rakip takım taraftarlarının bize baskı yaptığını söyleyenler var. Buna gülüyorum. Bana göre baskı Nou Camp’ta Barcelona’nın çok iyi oynadığı bir maçta, Real Madrid’in çok kötü olması ve 120 bin kişinin ‘Barça’ diye bağırmasıdır. İyi oynuyorsan baskı falan hissetmezsin’ demişti. Quaresma ‘Ben yurt dışında penaltı kaçıracağım ve taraftar hâlâ bana ‘Seni seviyoruz’ diye bağıracak. Yok öyle bir şey! Ne olursa olsun bizi seviyorlar. Rakiplerim beni tekmeleye tekmeleye her yerimi çürütse de onlar için değer’ dedi. Delgado sakat olduğu dönemde ‘O muhteşem taraftar için oynayamadığım için kahroluyorum’ demişti. Bobo’ya da ne zaman ‘İyisin’ desem cevabı ‘Daha iyi olmam lazım Volkan. Taraftar çok güzel, onlar için daha iyi olmak gerek!’ oldu.”

Taraftarlar da hayranı oldukları futbolcuların dövmelerinin peşinde. Futbolculara yapılan dövmelerin aynını yaptırmak isteyen dövmecilerin kapılarını aşındırmaya başlıyor. Bu konuda üçlü ittifak kurulmuş durumda. Futbolculara yapılan dövmenin aynısı hiçbir şartta başka birine yapılmıyor. “Futbolculardan birinin dövmesini ısrarla isteyen biri olunca doğrudan reddetmiyoruz ama konuşarak ikna etmeye çalışıyoruz” diyor ittifakın sözcüsü Volkan.

Geçtiğimiz aylarda Brezilya’nın en ünlü kulüplerinden Vasco da Gama’nın yetkilileri, takımın amblemini vücuduna dövme yaptıran taraftara forma hediye edeceğini açıkladı. Tüm bunlar futbolcusuyla, taraftarıyla daha çok dövme göreceğimizin göstergesi. Herhalde kimse bu duruma itiraz etmeyecektir!

NECATİ ATEŞ

Tekme mi acıtır, dövme mi? Tabii ki tekme!

Bir kere dövme yaptırdıktan sonra bir daha dövme yaptırmamak için çok güçlü bir iradenizin olması gerekiyor. Ben bundan 10 yıl önce dövme yaptırmaya başladım ve o gün bu gündür ya yeni bir dövme yaptırıyorum ya da yeni bir dövme yaptırmayı düşünüyorum. Farklı şeyleri seviyorum ama çok da abartmamalı. Oğlum Emre benden ejderha dövmesi istedi. Onu yaptırdım. Japon mitolojisini çok sevdiğim için bu hoşuma gitti ve Japon alfabesiyle çocuklarımın isimlerini yazdırdım. Şimdi çocuklarımın resimlerini göğsüme yaptırmayı düşünüyorum. Dövme yaptırırken canımın çok yandığını söyleyemem. Yediğim tekmelerin yanında dövme yaptırmanın acısı vızıltı! Benim dövmelerimi beğenip dövme yaptıran birçok arkadaşım var.

