Süper Lig’in 30’uncu haftası bu akşam oynanacak maçlarla birlikte geride kalacak. Sezonun tamamlanmasına dört hafta kala şampiyonluk heyecan dorukta!

Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile oynadığı derbiden 3 puan çıkaramaması şampiyonluk yarışının ligin son haftasından önce belirlenmesine engel oldu. 65 puana sahip olan Beşiktaş için hemen arkasında bulunan 63 puanlı Başakşehir ciddi bir risk oluşturuyor. Antalyaspor maçından 3 puan çıkaran ve kadrosundaki eksikleri tamamlayan Başakşehir artık eskisinden daha güçlü.

Beşiktaş maçlarına deplasmanda oynayacağı Bursaspor, kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa ve yine deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçlarıyla devam edecek. Siyah beyazlılar son maçlarına Vodafone Arena’da Osmanlıspor karşısında çıkacak.

Başakşehir’in ise içeride Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzonspor ve Fatih Terim Stadı’nda Adanaspor maçları bulunuyor. Son maç Kayserispor deplasmanında oynanacak.