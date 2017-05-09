“Bana Antonio’nun oyuncusu olmadığımı söylediler”

Cesc Fabregas, bu sezon Chelsea’de yaşadıklarının hayatının en zorlu tecrübelerinden biri olduğunu düşünüyor

30 yaşındaki futbolcu sezon başında hakkında söylenenlerden dolayı sabrının tükenmek üzere olduğunu ancak kendisini tutarak doğru olanı yaptığını söyledi. “Bu sayede çok olgunlaştım!”

Pazartesi günü Middlesbrough karşısında 3-0’lık galibiyet kazanan takımın en etkili oyuncusu N’Golo Kante’nin yerine başlayan Fabregas oldu. Sezon başında yedek kulübesine hapsolan ve devre arasında takımdan ayrılması beklenen futbolcu kararından son derece memnun. “Bundan önce oynadığım tüm kulüplerde haftalık programlar yapmaya alışmıştım. Her maçta doğrudan oynadığım için düşünmem gereken pek fazla şey olmuyordu ancak bu yıl her zamankinden farklıydı.”

Futbolcunun sezon özeti şu şekilde devam ediyor: “Sezon başında birçok kişi bana Antonio’nun oyuncusu olmadığımı ve kulüpten ayrılmam gerektiğini söyledi. Burada kalmamın tek sebebi zorlukları sevmemdi!”

“Kendime yeni zevk alanları yarattım. Oynadığım kısa sürelerde takımıma verdiklerim benim için çok büyük gururdu. İyi şeyler yapabilmek için 90 dakika oynamanın şart olmadığını anladım.