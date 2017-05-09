Afrika’nın en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen ve Afrikalı futbolcuların Avrupa’da tanınmasına önayak olan George Weah kariyeriyle ilgili bir itirafta bulundu

Avrupa’da “Yılın Futbolcusu” ödülünü alan ilk Avrupalı olmayan efsane futbolcu, Milan’da oynamasına rağmen kalbinin her zaman Juventus için attığını söyledi.

L’Equipe gazetesine röportaj veren Weah, Juventus sevgisinin her zaman kanında aktığını ve futbol kariyerinin en büyük üzüntüsünün Juve forması giyememesi olduğunu söyledi. “Futbolcu olma hayalleri kurarken sokaklarda oynadığım maçlarda mutlaka Juventus formamı giyerdim. Çocukluğumdan beri en sevdiğim takımımdı. Bu hayranlığımın temelinde de Michel Platini’ye olan büyük saygım yatıyordu. Onunla tanıştığımda yüzümdeki kaslara hakim olamadım.

Efsane futbolcu kariyerinde Juve için en doğru zamanın Monako’dan sonra olduğunu düşünüyor. Yeniden başlama şansım olsa PSG’ye gitmek yerine Juventus’ta oynamak için birçok fedakarlık yapardım!”

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