İlginç Transfer Hikayeleri | Pascal Nouma & Beşiktaş

Pascal Nouma’nın transfer edildiği dönemde Beşiktaş adına görüşmeleri sürdüren kulüp yöneticisi Erol Kaynar transferi şu şekilde özetliyor: “Pascal’ın defosunu bilmemize rağmen bir kumar oynadık!”

“Transfer dönemi başlamadan önce ihtiyaçlarımızı ve bütçemizi belirleyip, nasıl bir futbolcu istediğimize karar vermiştik. Pascal o dönem 25 yaşındaydı ve Fransa’da çok popüler bir futbolcuydu. Ne kadar yetenekli olduğunu biliyorduk ama bunun yanında ne kadar huysuz ve uyumsuz biri olduğunun da farkındaydık. Oynadığı hiçbir kulüpte bir yılı tamamlayamıyordu. Bu yüzden kulüpler transferine yanaşmıyordu ve piyasası düşüktü. Defosunu bilerek bir kumar oynadık çünkü onun gibi yetenekli ve takımı ateşleyecek bir oyuncunun takımın üzerindeki rehaveti dağıtacağına inandık. Taraftar böyle adamları sevdiği için tribünlere de katkısının olacağını düşündük. Menajerleri devreye sokup mali konularda aşağı yukarı anlaştık ve Pascal’ı İstanbul’a davet ettik.”

“Gelmeden önce taraftarları örgütleyip havaalanında etkileneceği bir karşılama hazırladık, boğazda bir yemek organize edip, İstanbul’un güzel yerlerini gösterdik. Tahmin edersiniz ki böyle adamları Sultanahmet Meydanı’ndaki tarihi eserler cezbetmez! Biz de programı buna göre ayarladık. İkna olacağına emin olduğumuz için bir de İnönü’de maç izlettik. Taraftarların kendisine ilgisini görünce neye uğradığını şaşırdı. Herkes ona Beşiktaş’a gelmiş gibi davranıyordu, o da reddedemedi. Yani bir yerde oldu-bittiye getirdik. Taraftarla beslenen bir adamın İnönü’yü gördükten etkilenmesi kadar doğal bir şey olamaz, bizim de en büyük kozumuz buydu. Bazı futbolcular vardır, inanılmaz paralara imza atsalar bile bir uçak biletine tamah eder, ufak ufak kulübü ısırmaya çalışırlar; Pascal onlardan değildi. İmza atmadan önce de attıktan sonra da hiç mızmızlık yapmadı. İki taraf da sözleşmenin maddelerine sadık kaldı ve Pascal tahmin ettiğimiz süre kadar hiç başımızı ağrıtmadı.”

“Eğlenceye düşkünlüğünü biliyorduk ama sesimizi çıkarmadık. Hatta öyle ki onun olduğunu öğrendiğim mekanların kapısından çok dönmüşlüğüm vardır. Ancak tahmin ettiğimiz gibi Beşiktaş’ta da fazla uzun kalmadı ve hepimize sarılıp öperek Türkiye’den ayrıldı. Her şeye rağmen takıma tahmin ettiğimizden çok daha fazla katkısı oldu, maddi açıdan da zarar edilmedi.”

Röportaj Hilal Gülyurt