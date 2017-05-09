“Hayatımda eşimden çok Ronaldo’yla aynı odada uyumuşumdur!”

Raket gibi sol ayağıyla hatırlanan efsane Brezilyalı Roberto Carlos, en iyi arkadaşıyla samimiyetini böyle ifade ediyor

Kahramanım Diego Maradona’ydı. Güçlü bir karakter, büyük bir liderdi. Topla oynamayı da severdi. Kendime her zaman onu örnek alacağım. İnsanlar bunu biraz garip buluyor ama Pele’yi sadece fotoğraflarda gördüm, izleme şansım olmadı. Maradona’yla rakip de olduk ve gerçekten inanılmaz bir oyuncuydu.

“Artık oldum” dediğim bir an olmadı. Milli olmayı ya da Avrupa’da oynamayı geçtim, profesyonel olmayı bile beklemiyordum! Keyif aldığım için futbol oynarken keşfedildim. Beş, altı yıl içinde dünyadaki en iyi beş oyuncudan biri haline geldim. Ben sadece yapabileceğimin en iyisi yapmayı hedefledim.

Futbol asla kalbimi kırmadı. Tanrı bana 25 yıl oynayacak yeteneği verdiği için şanslıyım. Harika anılar ve kendimi tanımamı sağlayan mağlubiyetlerle bir çeyrek asır yaşadım. Geriye bakıp “Şöyle olsaydı” demiyorum.

Çalışmaktan en çok keyif aldığım teknik direktör 1993’te Palmeiras’ta yollumun kesiştiği Vanderlei Luxemburgo. Bana ilk kez “Roberto, kanatlardan hücuma çıkmanı istiyorum. Kendini buna fazla kaptırsan da önemli değil” diyen oydu. Takımı iki ön liberoyla oynattığı için kanatların iyi çalışması gerekiyordu.

Futbol benim için ikinci bir aile gibi. Bu oyunu oynamak için doğdum. Futbol her zaman benim için ailemden sonra en önemli şey oldu. Topa dokunduğum an kendimi tamamlanmış hissediyorum.

Kariyerimdeki en önemli insanlardan biri, Roy Hodgson. O zamanlar düşüncelerim olumsuzdu gerçi… Inter’de beni forvet oynattı. Olacak iş değildi! Hücumcu bir bek olduğum için beni kanatta oynatmasını anlayabilirdim ama iki santrfordan biri olmam imkânsızdı. 1,67 metre boyundayım sonuçta! Toplar tepemden uçup gidiyordu.

Benim attığım pas mükemmel olmasa Zinedine Zidane, 2002 Şampiyonlar Ligi finalindeki o voleyi vuramazdı! Sol kanattan koşu yapıp topu tam sol ayağına gönderdim. O kesinlikle rastgele yapılmış bir orta değildi! Zidane çok az oyuncunun görebileceği boşlukları görebilirdi.

Aldığım en iyi öğüt “Keyfini çıkar!” Şimdi bir teknik direktörüm. Bütün oyuncularıma bunu söylüyorum. Özellikle hücum bölgesindeyken bu çok önemli. Geride oynarken daha kontrollü oynamanız gerektiğinden bazı kısıtlamalar oluyor ama rakip kalenin yakınında özgür hissetmek işe yarıyor.

Karşısında oynamaktan nefret ettiğim kanat oyuncusu Luis Figo’ydu. Real Madrid’e geldiğinde ona karşı oynamaktan kurtulduğum için tanrıya şükrettim ama antrenmanlarda maçlardan da iyi oynuyormuş! Olağanüstü bir oyuncuydu; bir liderdi, becerikliydi, top ayağındayken adeta sanat yapardı… O hâlâ bir efsane. Bir fenomen.

Baldırlarımı aileme borçluyum. Babamın bacakları da aynı böyle. İşin aslı, ben sadece sakatlıklardan iyileşme döneminde salona giderdim. Bu tür konularda çok tembelimdir. Sol baldırım en kalın olduğu dönemde 66 santimetre; sağ ise kendimi durdurup yönümü değiştirdiğim bacağım olduğu için 68 santimetreydi. Merdiven çıkarken bile ilk adımı sağımla atmaya devam ediyorum. Solumu daha çok kaleye sert şutlar atmak için kullanıyordum.

İnsanlar dedikodu yapmayı seviyor; zaten bu yüzden 2006 Dünya Kupası’nda benim ve çoraplarım hakkında ileri geri konuştular. Soyunma odasında verilen tepkilerle ilgili haberler saçmalıktı. Ben çoraplarımı düzelttikten sonra kullanılan frikikte Henry gol attı diye bir anda suçlu ilan edildim. Fransa 98 finalinde final maçını sattığımız iddialarına nasıl güldüysem buna da öyle gülüyorum.

Ronaldo benim arkadaşım değil, kardeşim! Ona her zaman büyük bir sevgi, ilgi ve saygı gösterdim. 17 yaşından bu yana birbirimizin en iyi arkadaşıyız. Karımdan çok Ronnie’yle aynı odada (ve ayrı yataklarda, haliyle!) uyumuşumdur!