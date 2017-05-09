Çocukluk Aşkımız: Ruud Gullit

Hollandalı futbol efsanesi neden Milan’ı bırakıp Ada’ya gitti? Alan Shearer ile arasındaki sorun neydi? Kalbi Chelsea’de mi yoksa Newcastle’da mı kaldı?

“Juventus beni PSV Eindhoven’dan transfer etmek istiyordu ve iki kulüp bu konuda anlaşmışlardı ama ben ‘Juventus’a gitmeyeceğim’ dedim. Juve’ye gitmek istemiyordum çünkü Michel Platini futbolu bırakmak üzereydi ve takım artık harika bir dönemin sonuna yaklaşmıştı. Bu yüzden Juve yerine AC Milan’a transfer oldum ve orada iyi bir kariyer yaptım.”

“Milan’dayken basın beni Maradona ile karşılaştırmaya ve kimin daha iyi olduğuna karar vermeye çalışıyordu. Maradona gelmiş geçmiş en iyi oyuncuydu ama 1991-92 sezonunda Napoli’yle yaptığımız maçın ardından “Ben de iyi bir futbolcuyum, benim de taraftarlarım var” deme fırsatım oldu çünkü maçı 5-0 kazandık ve o an, futbol kariyerimin unutulmaz anlarının başında geliyor.”

“İngiltere’ye normal hayatıma geri dönmek için gittim. İtalya’da oynarken David Beckham’ınki gibi bir hayatım vardı ama tekrar eski Ruud Gullit olmak istiyordum. Sokakta yürürken takip edilmekten, rahatsız edilmekten bıkmıştım. Mütevazı bir hayat özlüyordum ve buna kavuşmak için Londra’dan daha iyi bir yer düşünemiyordum. Londra sokaklarında yaptığım ilk yürüyüşü hatırlıyorum. Kimse beni takip etmedi, kimse benden bir şey istemedi. O gün hayatımın en güzel günlerinden birisiydi.”

“Chelsea’ye ilk gittiğimde ‘Burası da nasıl bir yer böyle?’ dedim. Stamford Bridge’de bir tribün eksikti ve bir başkası da yıkılmak üzereydi ama kısa zamanda taraftarlara âşık oldum. Oynadığım zaman boyunca kolay maçlara çıktım ve iyi oynadım. Futbol çok naifti ve futbolcular çok hareketli bir oyun oynuyorlardı. İngiltere’ye gelmek benim için çok akıllıca bir hareketti.”

“İngiltere’de oynamak tıpkı cennete olmak gibiydi; Milan beni çok zorluyordu. İtalya’da sürekli bir idmandan diğerine koşturup hiç ara vermeden maçlara çıkıyorduk. İngiltere’de ise sadece cumartesi akşamüstleri maç yapıyorduk. Milan’a minnettarım ve asla orada geçirdiğim zamanları unutamam ama Premier Lig’e gelmekle ve özgür bir hayata adım atmakla kendime göre çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum.”

“İngiltere’ye geldiğimde Arsene Wenger ile birlikte futbolcuların diyet ve alışkanlıkları hakkında sürekli birbirimize şakalar yapardık. Chelsea teknik direktörü olduğumda futbolculara bir hoşgörü testi yaptırdım ve oyuncuların çoğu testi geçemedi. Bana ‘Bira içemez miyim? Bu boktan bir şaka mı?’ ve ‘Piç kurusu! Bize bu boktan sebzeleri mi yedireceksin?’ demişlerdi. Çok komikti.”

“Chelsea’de olanlar hakkında kendimi kötü hissediyorum. Takımı çok iyi duruma getirmiştim ve sonra Gianluca Vialli geldi, kolaylıkla bütün kupaları kazandı, bütün alkışı o aldı! Fakat bunlar geçmişte kaldı. Kariyerime devam etmem gerekiyordu, ben de ettim.”

“Newcastle sürekli yakınıp duruyor. Bence mutlu olmalılar çünkü harika taraftarları var. Başarıya biraz hasret oldukları doğru. Şampiyonlar Ligi’ni veya Premier Lig’i kazanmak konusunda saplantılı değiller. Sadece gurur duyacakları bir takımları olmasını istiyorlar. Maalesef günümüzde bu tip beklentileri olan taraftar bulmak zorlaştı.”

“Alan Shearer’la olan sorunlarım işin başından beri uyumdan kaynaklanıyordu. Onun için iyi duygular besliyordum çünkü iyi bir golcü olduğunu biliyordum. Ancak bazı sebeplerden dolayı anlaşamamıştık. Yine de 1999’da FA Cup finaline çıkmayı başardık ve Shearer o maçta çok iyi oynadı. Manchester United bir kontraatak yaptı ve golü buldu. O maç harikaydı.”

“Bir daha asla Amerika Ligi MLS’de takım çalıştırmam. Bir Amerikan takımını yönetmek çok karmaşık bir iş. Çok zor çünkü alışık olduğumuz kurallar orada işlemiyor. İyi bir Amerikalı futbolcu almak imkânsız çünkü takımlar transfer yapmak istemiyor. Diğer yandan iyi bir tecrübe kazandım; Amerikalı futbolcular öğrenmeye ve gelişmeye çok açlar.”

“David Beckham ile çalışmak çok kolaydı. Futbolu seviyor ve istekli. Ancak büyük değişikliklere imza atabileceğini sanmıyorum çünkü Amerika Futbol Federasyonu’nun oyun üzerinde büyük etkisi var. David, Amerika’ya geldi ama diğer oyuncular gelmek ister mi? Kurallar ve ödenen para miktarı bu işi zorlaştırıyor.”