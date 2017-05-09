İsim hakları için dahi sponsor bulunamayan, sezon başında yayıncı kuruluş anlaşmazlıklarından dolayı televizyondan yayınlanmayan 1. Lig, Süper Lig’e taş çıkarıyor…

Dün akşam oynanan maçlarla 1. Lig’de tamamlanan 32’nci hafta sonunda Süper Lig’e doğrudan çıkacak ve play-off’a kalacak takımlar netleşmeye başladı. Ligde uzun süre liderliğini koruyan Malatyaspor, Adana Demirspor’u 2-1 yenerek maç eksiğiyle düştüğü ikinci sıradan yeniden liderliğe yükseldi. 60 puana sahip takımın taraftarları dünkü galibiyeti şampiyonluk gibi sokaklarda otomobilleriyle tur atarak kutladı.

58 puanla Malatyaspor’un hemen arkasında bulunan Sivasspor kalan iki haftada deplasmanda Adana Demirspor ve kendi evinde Malatyaspor’la oynayacak. Malatyaspor’un ise bundan başka bir de Boluspor’la maçı bulunuyor.

Bu iki takımı takip eden Eskişehirspor, 55 puana sahip. Süper Lig’e doğrudan çıkma hakkını henüz yitirmemiş olan takım, Gaziantep Büyükşehir Belediye ve Altınordu takımlarıyla karşılaşacak.

1. Lig Küme Düşme Hattı

Bu hafta itibarıyla Giresunspor, Boluspor ve Göztepe’nin play-off şansları bulunuyor ancak takımlar arasındaki puan aralığının dar olmasından dolayı Ümraniyespor ve Altınordu da şansını kaybetmiş değil.

Ligin en alt sırasında bulunan Gaziantep BŞB, Bandırmaspor ve Mersin İdmanyurdu arasında düşmesi kesinleşen tek takım Mersin İdmanyurdu. Tehlike sınırında bulunan takımlar arasındaki puan farkının da 1’er puan olması burada sonucu averajların belirleme ihtimalini doğuruyor.