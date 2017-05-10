Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam yarı finale adını yazdıran Juventus’tan sonra sıra İspanyol rakibinin Atletico Madrid mi yoksa Real Madrid mi olacağının belirlenmesinde!

Bu akşam Türkiye saati ile 21:45’te oynanacak Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesinde Atletico Madrid taraftarları umutlarını tüketmiş değil. Futbolcuların çalışmalarını yürüttüğü tesisin önü gece gündüz boş kalmıyor.

Eşleşmenin ilk ayağında Real Madrid karşısında 3-0’lık mağlubiyet alan takımın finale kalması için mucizeye ihtiyacı olsa da Diego Simeone futbolcularını sıkı bir çalışma programına aldı. Taraftarlar da benzer şekilde sıkı bir çalışma içerisinde. Tesis kapısındaki yoğunluk hiçbir zaman azalmazken alevler, afişler ve tezahüratlar maç saatine doğru yoğunlaşmaya devam ediyor.

Maçın taraftarlar için başka bir önemi de Vicente Calderon’daki son Şampiyonlar Ligi maçı olması. Takım yeni sezonda maçlarını Wanda Metropolitano’da oynayacak.