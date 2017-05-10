Mesut Özil, kanser hastası olan hayranının hayallerini gerçekleştirdi

Arsenal yıldızı Mesut Özil, bir beynindeki tümörden dolayı tedavi gören küçük bir hayranının hayallerini gerçekleştirdi

En büyük hayallerinden birinin Arsenal’in bir maçını canlı izleyip, futbolcularla birlikte vakit geçirmek olduğunu söyleyen Gooner Charlie; sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla bu isteğini duyurdu. Mesut, Sunderland ile oynanan Premier Lig karşılaşmasında hayranını, tedavi gören diğer hasta çocuklarla birlikte ağırladı. Maçtan sonra arkadaşlarıyla birlikte hediyelerini alan minik Arsenalli mücadelesi için moral depoladı.

Charlie’nin ailesi çocuklarının iki yıl önce beyin tümörünü yendiğini, ancak hastalığının nüksettiğini, savaşı yeniden kazanabilmesi için vücudunun zayıf olduğunu söyledi. Arsenal kulübü bundan sonra gelebileceği her maçta 11 yaşındaki Charlie’yi ağırlamak istiyor.