Lionel Messi’nin 30.06.2018 tarihinde bitecek olan sözleşmesini uzatması için takım arkadaşları ve Barcelona taraftarları seferber oldu

Efsane futbolcunun takımda kalmasını en çok isteyenlerden biri de Neymar. Her fırsatta Messi’nin idolü olduğunu söyleyen futbolcu kulübün bu konu için seferber olması gerektiğini düşünüyor. “Leo ile dört yıldır burada bulunuyorum ve her gün yeni bir şey öğreniyorum: Topa nasıl vuracağım? Maç devam ederken nasıl uyanık kalacağım? Rakibe karşı nasıl konumlanacağım?.. Bunları yaparken onu izliyorum çünkü o başka bir gezegenden geliyor!”

İspanya’nın ünlü gazetelerinin iddiasına göreyse kulüp Messi’ye çoktan bir teklifte bulundu ancak şartları uygun bulmayan Messi tarafından geri çevirildi. Birçokları tarafından tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcunun kariyerini La Liga’da bitirmek istememesi ihtimaller arasında bulunuyor. Futbolcunun kariyerini Barcelona’da tamamlaması gerektiğini düşünen taraftarlarsa kulübü mail ve sosyal medya kanallarından gönderdikleri mesajlarla taciz etmeye çoktan başladı.

Messi, bu sezon La Liga’da çıktığı 32 maçta 35 gol atarak Avrupa’nın en iyi beş liginin en golcü oyuncusu durumunda.