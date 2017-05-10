Kulübün transfer politikasını tamamen değiştirmeyi planlayan Zinedine Zidane, önümüzdeki iki yıl içinde futbolcular için astronomik ücretler ödemeyen bir yapı kurmayı hedefliyor

2000 ve 2013 yılları arasında dünyanın en pahalı transferlerini yapan kulüp taktiğini değiştirmek için çalışmalara başladı. İronik olarak, bu projenin merkezinde Zinedine Zidane bulunuyor. 2001 yılında Juventus’tan dünya rekoru kırarak transfer edilen Zizou, Galactico dönemini özetliyor. Luis Figo, Ronaldo, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Kaka ya da Gareth Bale de bu dönemin devamı olarak sayılabilir.

Planlanan program özetle A takım seviyesine yükselmemiş ancak potansiyeli yüksek futbolcuların astronomik olmayan ücretlerle transfer edilmesini, kulüpte A takıma çıkmadan önce daha kapsamlı eğitilmesini ve yıldız transferlere olan ihtiyacın azaltılmasını kapsıyor.