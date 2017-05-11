Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal, Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday’i ikinci kez Play-off’a taşıdı. Premier Lig için hazırlanan teknik direktör verdiği röportajda Türkiye’den de bahsetti

Yapacakları maçlarda geçtiğimiz sezon çıktıkları Play-off maçlarında kazandıkları tecrübenin yardımcı olacağını düşünen Portekizli “Piyanonun etrafında koşturacak bir piyanist alamazsınız” dedi. Çalışırken oynamaktadır” diyerek bunu destekledi. Röportajın öne çıkan kısımları şöyle:

“Türkiye, Portekiz ve Yunanistan’da teknik direktör kovmak çok kolaydır. Beş yıllık bir sözleşmeniz var, ancak sözleşme imzalamanızın üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen başkan bir gün sizi istemiyor. Hızlıca işlemler yapılıyor ve kendinizi bir anda “eski teknik direktör” olarak buluyorsunuz. Bu yüzden bu ülkelerde sözleşmeler önemli değildir. İngiltere’de doğmuş olsam belki beş ya da altı yıl boyunca bir kulüpte kalma şansım olurdu. Çünkü burada herkes istikrar istiyor. Tıpkı benim istediğim gibi.”

Carlos Carvalhal’in FourFourTwo Dergisi’ne verdiği röportajı okumak için tıklayın:

http://fourfourtwo.com.tr/2016/05/13/besiktas-teknik-direktorlugu-hayatimin-en-gururlu-donemiydi/