“Kumar bağımlılığım yüzünden yaşamak istemiyordum” Kamil Grosicki

Futbol kariyerini Hull City’de sürdüren eski Sivassporlu futbolcu Kamil Grosicki kumar bağımlılığının başına açtığı işleri ve kurtulmak için verdiği mücadeleyi anlattı

Polonya Milli Takımı oyuncusu, Polonya’nın kuzey doğusundaki küçük bir köy olan Stare Juchy’deki bağımlılık merkezinde tedavi görmemiş olsa şu an hayatta olma şansının olmadığını söylüyor:

“Tedavi için yattığım hastanede kabus gibi günler geçirdim. Kendimi hapishanede gibi hissediyordum. Sabah 6’da kaldırılıyorduk. Temizlik işleriyle uğraştıktan sonra günün diğer programına uyuyorduk. Telefon görüşmesi yapmamıza sadece cumartesi günleri izin veriliyordu. Haftada bir gün de televizyondan haber programlarını izleyebiliyorduk.”

“Hiçbir şey için gücüm kalmamıştı. Futbol oynamak istemedim. Yaşamak istemiyordum. Filmlerde olduğu gibi, grupta oturup sorunlarımızdan bahsederken bir psikolog bizi dinliyordu. O seanslardan önce arkadaşlarımın çoğuna borcum vardı ve onlara sadece borç alınabilecek kaynaklar olarak bakıyordum. Birkaç ay boyunca o hastanede kalmasam şu an hayatta olmazdım. Hastaneden çıktıktan sonra annemin evini satarak borçlarımı ödedim. Futbola dönmek ve Polonya’yı temsil etmek istiyordum.”