Yaptığı her açıklamada Roma’dan başka bir kulüpte oynamadığı için kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen Totti, yeni sezonda da oynayabileceğinin sinyalini verdi

İsmi Roma ile özdeşleşen futbolcunun, sezon sonunda futbolu bırakacağının açıklanmasına rağmen Totti bu durumu henüz kabullenebilmiş değil. Kulübün sportif direktörü Monchi’nin sezon sonunu işaret etmesinin aksine, İtalyan efsane son maçı hakkında konuşmak istemiyor.

Roma taraftarları en kıymetlilerinden biri olarak kabul ettikleri Totti için ihtişamlı bir jübile hayal ederken, kulübün bu yönde bir çalışması bulunmuyor. Totti ise kendisine sezonun son iç saha maçında veda edip etmeyeceğini soran gazetecilere “bilmiyorum” diyerek konuyu muallakta bıraktı.

Real Madrid de dahil olmak üzere aldığı transfer tekliflerinin tümünü reddederek 25 yıllık kariyerini aralıksız olarak Roma’da geçirdi.

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