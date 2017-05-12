Sergen Yalçın, 2002-03 sezonunda Galatasaray’a attığı unutulmaz golü anlatıyor…

Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’ın 100’üncü yılında attığı bu golü taraftarlar için unutulmaz kılan, maçı anlatan Ercan Taner’in “Sergen attı, şampiyonluk geldi!” cümlesi olabilir. Sergen içinse durum çok daha özel…

“Hayatımda en çok sevindiğim gol diyebilirim. Bir sene boyunca kafamdan ‘1-0 kazanırız, golü de ben atarım’ diye geçiriyordum. Bu yüzden çok sevindim. O maçtan bir-iki maç evvel Galatasaray’a karşı şampiyonluk maçına çıkacağımızı tahmin etmiştim. ‘Hem 100’üncü yıl, hem şampiyonluk golü. O golü benim atmam lazım!’ diyordum.

Tümer’den başkası olsa güvenmezdim

Maçın son dakikalarında Galatasaray defansını boş yakalayıp ilerlemeye başladım. Rakipten dönen topu Ahmet Dursun indirip bana vermişti. Ben de Tümer’e biraz uzun bir pas verdim. Tümer topu alıp hemen bana vermek zorunda kaldı çünkü son pozisyonlarda pası attığım zaman mutlaka geri dönüşünün olması lazım. Tümer’in ne düşündüğümü anlamasına çok şaşırmadım çünkü ne kadar yetenekli olduğunu, istediğimi yapabileceğini biliyordum. O yüzden rahat attım. Tahmin ettiğim gibi oldu, topu bana sağ ayağıyla mükemmel çıkarttı.

Tümer’in yapamayacağını düşünsem topa giderken kafamda o pozisyonu çok daha farklı tasarlayabilirdim. Rakibi bire bir yakalayıp üzerine gittiğim zaman geçecek güce sahiptim ama Tümer geldiği için bununla uğraşmadım. Başkası olsa güvenmezdim. Karşımda duran Bülent’i hazırlıksız yakalamıştım. Beni durdurma ihtimali kalmadığı için geri kaçıyordu. Tümer’den dönen topu tamamlayıp golü atmam da bu sayede zor olmadı. Sol ayağımın içiyle vurdum. Sonrasını çok net hatırlamıyorum!”

İllüstrasyon Alper Yavuz