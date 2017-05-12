Sunderland maç gelirini Bradley Lowery’e bağışlayacak

Premier Lig’de son sırada bulunan Sunderland, bu cumartesi Swansea ile 17:00’de oynanacağı maçın geliri kanserle mücadelesine devam eden Bradley Lowery‘nin olacak

Kendisini Jermain Defoe ile kurduğu dostluk sayesinde tanıdığımız minik futbolseverin annesi geçtiğimiz günlerde durumunun kötüye gittiğini açıklamıştı. İlerleyen kanser Bradley’in bacaklarını kullanmasını zorlaştırıyor. Bu yüzden de hayat boyu davetli olduğu Sunderland maçlarına gidemiyor.

Küme düşmesi kesinleşen Sunderland kulüp yetkilileri, üzüntülerini kanser hastası çocuklara destek olarak hafifletmek istediklerini söyledi. “Cumartesi günü oynanacak maçın tüm gelirleri Bradley ve arkadaşlarına bağışlanacak. Bu yüzden tüm futbolseverleri stadı doldurmaya davet ediyoruz!”