Eden Hazard, Ballon d’Or’u kazanmanın tek yolunun La Liga’da oynamak olduğunu düşünmüyor. “Yeni bir Messi & Ronaldo ikilisinin İspanya’da oynayacağını kimse garanti edemez!”

Chelsea’nin bu sezon kazandığı şampiyonlukta kilit role sahip futbolculardan biri olan Eden Hazard’ın, üst düzey kulüplerden gelen transfer tekliflerine rağmen kulüpten ayrılmak gibi bir niyeti bulunmuyor. “Bir gün Balon d’Or’ı kazanmayı hayal ediyorum ama bunun yolu Real Madrid’e transfer olmaktan geçmiyor.”

Belçikalı futbolcu, La Liga’da oynamayan kimsenin Avrupa’nın en iyi futbolcusu ödülünü kazanamadığının farkında olduğunu; ancak bu durumun kalıcı olmadığını düşündüğünü söyledi. “Sırf bu sebeple İngiltere’den ayrılmak zorunda değilim!”

“Ronaldo ve Messi emekli olduğunda, belki Neymar, Paulo Dybala ya da Antoine Griezmann gibi başka bir çift oyuncu çıkacak. Bunu kimse bilemez. İleride göreceğiz. Benim için de aynı şey geçerli. Bir sonraki sezon belki ben de Belçika ile Dünya Kupası’nı kazanacağım, belki de Şampiyonlar Ligi kupası! Tıpkı rakiplerim gibi ben de kariyerimi daha iyi bir noktaya taşımak için elimden geleni yapıyorum.”