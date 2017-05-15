Mourinho’nun Manchester United’ı çalıştırmaya başladığından beri göz bebeği olan Michael Carrick’in yaşı, hocasına yeni bir yol buldurttu

36 yaşına gelen orta saha oyuncusu, takımı için elinden geleni yapıyor olsa da sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Mourinho için işleri zorlaştırmıştı. Mourinho, bu yaştaki bir futbolcu için yeni bir sözleşme imzalanmasının yaratacağı baskıdan kurtulmak için çareyi Carrick’i terfi ettirmekte buldu.

Carrick’e iki görev birden!

Sezon sonunda uygulamaya konulacak plana göre Michael Carrick yeni sezonda 23 yaş altı takımında antrenör olarak göreve başlayacak. Ancak temmuz ayında imzalanacak sözleşme bununla sınırlı olmayacak zira Mourinho’nun en güvenilir oyuncusunu gözden çıkarmaya niyeti yok. Patron, Carrick’in sahadaki ve soyunma odasındaki toparlayıcı rolüne devam etmesini, takım üzerindeki etkisini sürdürmesini istiyor.