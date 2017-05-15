West Ham patronu Slaven Bilic, Sunderland forvet oyuncusu Jermain Defoe’yu eski kulübüne getirmekte kararlı

Bu sezon Premier Lig’den düşmesi kesinleşen Sunderland ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Jermain Defoe’nin sözleşmesi bitiyor. Bununla birlikte transfer için daha cazip hale gelen futbolcuyu Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic gözüne kestirdi ve futbolcuyu “evine” yeniden davet etti.

“Defoe çok ilginç bir oyuncu. Her kulüp onu isteyebilir. Ancak bazılarının güçlü bir alternatif oyuncu olarak isteyeceği kesin. Bizim için durum böyle olmayacak. West Ham onun evi ve ona yedek kulübesinde oturması için değil, gerçekten ihtiyacımız var. West Ham taraftarı onu unutmadığına göre onun da gönlünde bu kulübün bir yeri olduğunu düşünüyorum.”

Ancak Bilic, Defoe’nun transferini isteyen menajerler arasında tek yalnız değil. Bournemouth, 34 yaşındaki futbolcuyla temaslara başlayan kulüpler arasında bulunuyor.

Bilic’in transfer planı

Bilic’in transferde gündeminde olan tek isim Defoe değil. “Bazı riskler almak zorunda kalacağız çünkü bir Real Madrid veya Manchester United değiliz. En büyük avantajımız halihazırda iyi bir ekibe sahip olmamız. Amacımız fark yaratacak oyuncuları aramıza katmak. Bizim bütçemize benzer bütçelere sahip tüm takımlarda olduğu gibi sadece iki veya üç oyuncuya para harcamayı düşünüyoruz.”