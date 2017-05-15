Süper Lig’e çıkacak takımlar arasında yarış devam ediyor!

Dün oynanan ve tamamı 17:00’de başlayan 1. Lig karşılaşmalarından çıkan sonuçlar iki Anadolu şehrinde gecenin geç saatlerine kadar kutlandı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den düşen Sivasspor, Adana Demirspor karşısında çıktığı maçtan 1 puan alırken; Eskişehirspor’un da haftayı 1 puanla kapatması Eskişehirlileri sıkıntıya soktu. Play-off’u garantileyen kırmızı-siyahlılar Süper Lig’e doğrudan katılma hakkını kaybetti.

Sezonu mutlu kapatan diğer ekipse Yeni Malatyaspor oldu. Boluspor’la 1-1 biten maçları liderliğe yerleşmelerini sağlarken şampiyonlukları henüz netleşmiş değil.

Puan tablosunda bu hafta itibarıyla Play-off oynayacak takımlar Eskişehirspor, Giresunspor, Göztepe ve Boluspor’dan oluşuyor.

Küme düşmesi muhtemel takımlar

Küme düşme potasında ise yeni sezonda 2. Lig’de mücadele edeceği kesinleşen tek takım Mersin İdman Yurdu. Adana Demirspor, Samsunspor, Gaziantep BŞB, Bandırmaspor ve Şanlıurfaspor içinse risk devam ediyor.

Ligin son haftasında Sivasspor, kendi sahasında sonunda kupanın olduğu maça çıkacak. Tamamı cumartesi günü oynanacak maçlar, 18:30’da başlayacak. Sivasspor’un şampiyonluk için mutlak galibiyete ihtiyacı var. Malatyaspor içinse beraberlik yeterli olacak.