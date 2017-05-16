“Alex’in transferi için on kurban adamıştım, Türkiye’ye gelir gelmez kestim”

Kalplerin kırık olması Alex de Souza’nın Türkiye için yapılmış en önemli futbolcu transferlerinden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor! Fenerbahçe adına transfer görüşmelerini yürüten Hakan Bilal Kutlualp, Alex’in peşinde geçen onlarca günü anlattı…

“Alex’in Fenerbahçe’ye transfer olmasını isteyen Christoph Daum’du. Biz de sorgulamadık çünkü Brezilya Milli Takımı’ndan tanıyorduk. Alex o zaman 26 yaşında, çok zeki, çok az konuşan ve nadiren gülen bir adamdı. Karşınızdaki kişi böyle olunca siz de çok fazla konuşamıyorsunuz. Biz de ağırlıklı olarak menajeriyle konuşuyorduk. Sohbetlerimizde Fenerbahçe’yi ve onu ne kadar çok istediğimizi anlatıyorum; Alex ‘hayır’ demiyor ama ‘evet’ de demiyor. İki haftada bir gidip aynı şeyi yaşıyorum. Anladım ki bu adam bunu pazarlık için yapmıyor. Biraz araştırınca öğrendim ki eşinin hamilelikleri sorunlu geçtiği için yurt dışına çıkmaktan çekiniyorlar.”

“Alex Türkiye’ye filan gelmez!”

“Bu sefer eşiyle de görüşmeye başladım. Buradaki hastanelerin kataloglarını bile götürüp gösterdim. Bizimki artık konuşa konuşa transfer görüşmesinden çıktı, arkadaşlığa dönüştü ama bu arada kağıt üzerinde her konuda anlaştık ve beklemeye başladık. Alex bu dönemde Cruzeiro takımını şampiyon yaptı ve milli takıma gitti. Tabii biz de peşinden! İş gerçekten çok uzamıştı ve Aziz Yıldırım da sinirlenmeye başlamıştı. Herkes de Alex’in peşinden koştuğumuzu biliyordu ve Fatih Altaylı ‘Fenerbahçeliler, kandırılıyorsunuz! Alex Türkiye’ye filan gelmez’ yazmıştı. Bundan birkaç gün sonra Brezilya-Arjantin maçını izliyordum. Brezilya maçı 4-1 kazandı ve takım otele döndü. Alex de o gün çok iyi oynamış, keyfi yerinde. Gecenin saat 3’ünde bana ‘Getir şu sözleşmeyi imzalayalım’ dedi. Artık acıdı mı nedir! Hemen koşup kravatımı taktım, fotoğrafçı ayarladım ve imzayı attı. Sabah erkenden başkanı arayıp söyleyeyim diye çabalarken Brezilyalı bir gazeteci Alex’in menajerini arayıp öğrendiklerini söyledi. Meğer Alex, Roberto Carlos’a söylemiş!”

“Fenerbahçe’nin Brezilya’da, Didi’den, Pereira’dan gelen büyük bir ismi var ve bu işimi kolaylaştırdı. Anlayacağınız Alex’i parayla ikna etmedik zira Türkiye piyasası için o dönem çok çok düşük bir ücrete imza attık. Bu zamanla oldu. Örneğin bir gün Alex’in menajerinin ofisinde toplandık, herkesin ağzında bir purolar. Kapı bir açıldı Alex içeri girdi ve yanında da hamile olan eşi vardı. Ben hemen refleks olarak puromu söndürdüm, diğerlerine de söndürttüm, camları açtırdım. Bunu her hamile kadına yapardım ama Daianne bundan etkilenmiş. Alex’in teknik direktörüyle, diyetisyeniyle bile tanışmıştım. Yaklaşık bir yıl sonra bu şekilde ikna oldu. Türkiye’ye geldiğimizde herkesin Alex’ten haberi vardı çünkü müjdeyi FB TV’den vermiştik. Alex’in uçağı indiğinde havaalanı personelinin ellerinde dahi Fenerbahçe bayrakları vardı, kalabalıktan ayaklarımız yerden kesilmişti. Bu transfer için 10 kurban adamıştım, Türkiye’ye döner dönmez kestim.”

Röportaj Hilal Gülyurt