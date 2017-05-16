Ryan Giggs, Arsenal’deki sözleşmesi bitmek üzere olan ve yapılan görüşmelere rağmen yenilenmeyen Alexis Sanchez için endişeli

Manchester City ve Chelsea’nin transferinde ısrarcı olduğu futbolcunun bu yaz kulüpten ayrılması bekleniyor. Kulüp yöneticileri aylar süren çabalarına rağmen sözleşmeyi yenilemeyediler ve konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar.

Alexis Sanchez’in transferiyle ilgili konuşan Manchester United efsanesi Ryan Giggs oldu. Giggs, Manchester United’ın Alexi’e imza attırabilmek için mücadeleye girmesi gerektiğini düşünüyor. “O, Arsenal için büyük bir şans oldu. Eminim Old Trafford’da da en az bu kadar başarılı olacaktır. Çok parlak bir oyuncu. Çok yetenekli. Ancak bundan daha önemlisi takım arkadaşlarının üzerinde muazzam bir etkisi var. Takımımıza dahil etmemiz durumunda kazanacağımız sadece bir futbolcu olmaz. Takım için itici güç olur.”