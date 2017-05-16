Chelsea kaptanı, sezonun bitmesiyle birlikte Chelsea’den ayrılacağını ancak futbolu bırakıp bırakmamaya henüz karar vermediğini söyledi

36 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada “Gelen teklifleri ailemle birlikte değerlendiriyorum. Tek başıma bir karar almam mümkün değil. İngiltere’de ya da yurt dışında olması kriterlerimizden biri değil. Sadece doğru kararı vermeye çalışacağım. Henüz bir karar vermiş değilim, tüm seçenekleri değerlendiriyorum. Pazar günü benim için çok duygusal geçecek. Burada yaşadığım iyi kötü hiçbir anı unutmayacağım.”

22 yıldan beri Chelsea forması giyen futbolcu, takımıyla birlikte beş FA Cup kupası, üç Premier Lig kupası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupaları kaldırdı. 716 maça çıkan John Terry, bu maçların 529’unda kaptanlık pazubandını taktı.

Antonio Conte de, futbolcusuyla ilgili her fırsatta methiyeler diziyor: “Harika bir adam, ilk sezonumda bana çok yardımcı oldu, sahada ve saha dışında tüm kaptanlık görevlerini fazlasıyla yerine getirdi. Pazar günü kupayı kaldırmayı en çok hak edenlerden biri o!”