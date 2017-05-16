Ceylan Çalışkan, 2005-06 sezonunda Beşiktaş adına Yaya Toure ile görüşmeleri yürütmesi için görevlendirilmişti. Yahya Kemal Beyatlı, Deniz Türküsü’nün son satırında “İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar” der. Kim itiraz edebilir?

“O zamanlar ünlü olmayan Yaya’yı Belçika’da oynarken tanımıştım. Kalitesini her maçta belli ediyor, yavaş yavaş birçok kulübü peşinden koşturmaya hazırlanıyordu. Beşiktaş’ı durumdan haberdar ettim. Ukrayna’da Metalurh Donetsk forması giyerken 2005’te onu Beşiktaş’a transfer etmek için görüşmeler yaptım.”

“Kulüpten önce kendi fikrini sorduğumda Yaya, ‘Ben istiyorum ama kulübüme ve menejerliğimi yapan ağabeyim Kolo Toure’ye sormalısınız’ dedi. Kolo da transfere onay verdi. Kulübü 1 milyon, Yaya da 750 bin dolar istiyordu. Bu rakamlar Beşiktaş’ın bütçesi için de uygundu.”

“Teknik direktör Rıza Çalımbay ve yöneticiler, Lucescu’dan olumlu referans alınca antrenör Zeki Önatlı’yı Ukrayna’ya göndermeye karar verdiler. Ancak o hafta Ukrayna’da Eurovision şarkı yarışması olduğu için uçak bileti bulmak mümkün değildi. Hem de sadece Türkiye’den değil, neredeyse dünyanın her yerinden! Yoğunluk bittiğinde, görüşmelere başlayabilir duruma geldiğimizde Yaya’nın aklına başkaları girmişti. Büyük şanssızlık!”

Kulüp Kariyeri: Beveren, Metalurh Donetsk, Olimpiyakos, Monaco, Barcelona, Manchester City

Röportaj Hilal Gülyurt