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“Arsenal rüyaları görmeye devam ediyorum!”

Yazar: Yayın Tarihi: 17 Mayıs 2017

Çin’in yıldız futbolcularından Hulk, Shanghai SIPG forması giymeye devam ederken, koyu bir Arsenal taraftarı olduğunu söyledi 

Dünyanın neresine giderse gitsin kendisini Premier Lig’i ve özellikle de Arsenal’i takip etmekten alıkoyamadığını itiraf eden futbolcunun kulübüyle olan anlaşması 2020 yılına kadar devam edecek.

Hulk da Arsenal destekçilerinden

30 yaşındaki futbolcu verdiği röportajda “Arsenal hayallerimi bastıramıyorum” dedi. “Premier Lig’de takım ve maç önemi fark etmeksizin insanlar sahadaki oyunu keyifle izlemek için bir araya gelir. Diğer yandan ligin son maçına kadar rekabet bitmez. Bu maçları izlerken gönlümde her zaman Arsenal yattı. Onları her zaman destekledim. Son yıllarda kupa kazanamamış olmalarına gerçekten üzülüyorum.”

 

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