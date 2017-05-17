İlginç Transfer Hikayeleri | Zlatan İbrahimovic & Beşiktaş

Zlatan İbrahimovic için Beşiktaş adına görüşmeleri yürüten dönemin transferden sorumlu kulüp yöneticisi İbrahim Altınsay anlatıyor…

“2000-01 sezonu için oyuncu arama çalışmalarına transfer sezonu açılmadan çok önce başlamıştık. Beşiktaş yönetim kurulunda bulunduğum ilk yıl iki Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacaktık. Teknik direktörümüz Nevio Scala iyi bir santrfor transfer etmek istiyordu. Biz de çalışmalarımızı özellikle bu bölge için yoğunlaştırmıştık.”

“İzlediğimiz futbolcular arasında Pascal Nouma, Zlatan İbrahimovic ve Pierre Van Hoojdonk vardı. Bu üç futbolcu için araştırmalarımızı bitirdikten sonra ilk aşamada kulüpleriyle ön görüşmelerimizi yaptık. Olumlu sonuç aldıktan sonra da futbolcularla görüşmeye başladık. Onlardan da olumlu sonuç aldık ve büyük bir heyecanla çalışmalarımızı hocamıza sunduk.”

“Üç futbolcunun da maliyeti hemen hemen aynıydı. Hocamız o zaman Malmö’de oynayan 18 yaşındaki İbrahimovic’i deneyimsiz buldu, öteki iki adaydan da daha genç olan Nouma’yı seçti. Biz de bu isteğin üzerine Nouma’nın transferini bitirdik.”