Tevez, dünyanın en mutsuz futbolcularından biri haline geldi

Yılda 40 milyon euro ile 2016-17 sezonunun en çok kazanan futbolcularından biri olan Carlos Tevez, aynı zamanda dünyanın en mutsuz futbolcularından birine dönüştü

Çin’in Shanghai Shenhua takımı ile iki yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu, Çin yemeklerini sevmiyor ve yeni takımında oynamaya başladığından beri takım arkadaşlarıyla birlikte hiçbir şey yemiyor.

Kulüp yöneticisi Gus Poyet, yıldız oyuncunun yeni çevreye uyum sağlamaya çabaladığını söylese de Tevez’in pek başarılı olduğu iddia edilemez. Para, ona Uzak Doğu’da mutluluk getirmedi. Dil konusunda öğrenebileceğine ihtimal vermediğinden kendini hiç zorlamadı, yanında sürekli olarak tercümanla gezdi ancak onun için tamamen anlaşılmaz olan dil, özgüven sorunları yarattı.

Tevez’e yardımcı olmaya çalışan kulüp yöneticileri düzenlenen yemek organizasyonlarında Çin yemeklerini ve soslarını tamamen çıkarıp menüyü barbeküden oluşturuyor.