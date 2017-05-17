Eski futbolcu ve BBC futbol yorumcusu Garth Crooks, Mesut Özil’in yanlış yerde, Tottenham için doğru isim olduğunu düşünüyor…

Arsenal’deki performansıyla sürekli olarak eleştirilmekten kurtulamayan Mesut Özil, Arsenal’le yeni bir sözleşme imzalamadı. Türk kökenli futbolcunun sözleşmesi bir sezon daha devam edecek. Yeni sezon için alacağı karar merakla beklenirken Tottenham seçeneği akla yatkın olanlardan olarak duruyor.

İngiliz spor basınının önemli isimlerinden Garth Coocks da böyle düşünenlerden biri. ” Arsenal yıldızı Mesut Özil Tottenham’la mükemmel bir uyum sağlayacaktır. Harika bir oyuncu olduğundan şüphesi olan çok fazla insan olduğunu sanmıyorum. Futbol daha çok uyum meselesidir. Peki, Mesut doğru takımda mı? Hayır. Yetenekleri sayesinde Tottenham gibi bir kulüpte muhtemelen çok daha başarılı olacak. Arsenal’de taraftarlar iyi futboldan çok skorla ilgili, Tottenham’da ise böyle bir şey söz konusu değil.”