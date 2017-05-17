Real Madrid’in en tecrübeli futbolcularından Karim Benzema, teknik direktörü Zinedine Zidane’ın başarısının sırlarını anlattı

Fransa’nın en ünlü yayınlarından biri olan L’Équipe’e konuşan 29 yaşındaki futbolcu, Zidane’ın en önemli özelliğinin futbolcularını baskı altına almaması olduğunu düşünüyor. “Onunla birlikteyken kendini asla gergin hissetmiyorsun!”

“Yöneticim olduktan sonra da çalışmaya başlamadan önce olduğu gibi devam etti. Konumu iletişimimiz üzerinde en ufak bir fark yaratmadı. Benim ona saygı duyduğum kadar o da bana saygı duyuyor ve bu bana özel bir durum değil. İşler kötü gittiğinde fikrimizi alıyor, iyi gittiğinde de bizimle yakın arkadaşlarıyla konuştuğu gibi konuşuyor.”

“Nasıl başarılı olacağının farkında ve bunun sonuçlarını alacağından da şüphem yok. Olağanüstü bir oyuncudan sonra, yakında dünyanın en iyi yöneticilerinden biri olacak. Bunu sakin bir şekilde yapacak çünkü onun karakteri bu. Dönüşümünü sadece ona bu kadar yakınken gözlemleyebilirsiniz. Bu yüzden çok şanslıyım. Her şey çok basit: Sakin kal, güven ve basit oyna!”