Feyenoord’u 18 yıllık aradan sonra şampiyonluğa ulaştıran eski Fenerbahçeli futbolcu Dirk Kuyt, futbolu bıraktığını açıkladı

Feyenoord’un şampiyonluğunu ilan etmesinin üzerinden üç gün geçtikten sonra kulübün resmi internet sitesine röportaj veren Kuyt, “Kariyerim boyunca kararlarımı alırken hep kalbimi takip ettim ve şimdi de bunu yapacağım. Kalbimin sesi emekli olma zamanımın geldiğini söylüyor. Feyenoord’a döndükten sonra iki muhteşem yıl geçirdim. Futbolu bırakmadan önce en büyük hayalim Feyenoord ile şampiyonluk kutlamaktı ve sonunda bu da gerçekleşti” dedi.

36 yaşındaki futbolcunun verdiği röportajdan sonra kulüp de bir açıklama yaparak, resmi siteye Teknik direktör Martin van Geel’in ağzından “Kaptanımıza son iki yılda bizim için yaptıklarından dolayı minnettarız. Hırsı ve isteğiyle oynadığı süre boyunca en skorer oyuncumuz oldu. O sadece bir futbolcu değil, saha içinde ve dışında tüm futbolcular için bir öğretmendi. Bundan sonra kulübümüzdeki bu misyonunu forma giymeden üstlenmeye devam edecek” yazdı.