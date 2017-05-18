Milan efsanesi Paolo Maldini, Manchester United’ın hedefindeki Milanlı kaleci Gianluigi Donnarumma’ya övgüler yağdırdı

Maldini, ilk Serie A maçına henüz 16 yaşında çıkmasından bu yana dünyanın en iyi kalecilerinden biri olacağı öngörülen Donnarumma’yı çok daha önce keşfettiğini söyledi. “O muhteşem bir yetenek. Aynı zamanda muhteşem bir gelişim gösteriyor. Milan kalesini koruduğu iki yılda kalesinde nasıl bir deve dönüştüğünü hep birlikte izliyoruz. Ben onu 12 yaşından beri takip ediyorum.”

İtalyan basınına röportaj veren Maldini, kendisiyle ilgili sorulan soruya “Paris Saint Germain’den ve Milan’dan antrenörlük için teklif aldığım doğru. Ancak her iki öneriyi de reddettim. Eski başkan Silvio Berlusconi hem de yeni sahipleri ile geri dönmeye çok yakındım ancak projeyle ve bana teklif edilen rolle ilgili çok fazla kuşkum vardı” dedi.

48 yaşındaki Dünya Kupası galibi Maldini, yedi Serie A ve 5 Avrupa Kupası kazandı.