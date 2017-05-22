Wenger’in Arsenal’i ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılamayacak

Arsenal, Arsene Wenger’in 1996’da yönetici olarak görevini üstlenmesinden bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne girmeyi başaramadı

Hafta sonu Everton’la oynadığı maçı 3-1 kazanmış olmasına rağmen, Liverpool’un puan kaybetmemesiyle Premier Lig’i 5. sırada bitiren Arsenal, Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti.

Ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Chelsea’nin ardından Tottenham, ligi ikinci sırada tamamladı. Hafta sonu oynanan maçlarda Chelsea, sahasında ağırladığı Sunderland’i 5-1, Tottenham ise konuk olduğu Hull City’yi 7-1 yendi.

Şampiyonlar Ligi için Arsenal’in en güçlü adayı olan Manchester City, Watford’u deplasmanda 5-0 mağlup etti ve ligi üçüncü sırada tamamladı. Premier Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne katılacak dördüncü takım da 76 puanla Liverpool olurken Arsene Wenger’in ekibi şansını kaybetti.

Arsenal, böylece 5. sırayı aldığı 1995-96 sezonundan bu yana ilk kez İngiltere Premier Lig’de ilk 4’ün dışında kaldı. Wenger’e karşı yapılan protesto gösterileri, hayal kırıklığını takiben artıyor ve 67 yaşındaki menajer için yapılan olumsuz eleştiriler artıyor. Buna karşılık Wenger, 27 Mayıs’ta yapılacak olan FA Kupası finalinde geleceği hakkında bir açıklama yapacağını açıkladı.