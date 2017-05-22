Real Madrid, hafta sonu oynanan Malaga maçını Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema’nın golleriyle 2-0 kazanarak La Liga’da şampiyonluğunu ilan etti!

Real Madrid, sezon boyunca Barcelona ile süren şampiyonluk yarışını dün akşam noktaladı. Maç bitimiyle başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamaların odağındaki isim, Cristiano Ronaldo’ydu. Futbolcu verdiği röportajda “İnsanlar sürekli olarak benim hakkımda konuşuyor. Olumlu ve olumsuz… Sürekli! Oysa bir şey bildikleri yok. Beni tanımıyorlar. Aziz de değilim şeytan da! Bir ailem var ve aptalca yorumlar hoşuma gitmiyor” diyerek sezonun ağırlığını attı.

Real Madrid, beş yıl içinde ilk kez La Liga şampiyonu oldu. Bu, kulübün 33’üncü şampiyonluk kupası.