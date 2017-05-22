Babasını kaybettikten sonra kendini toparlamakta güçlük çeken Paul Pogba, dün attığı golle silkelendi

79 yaşındaki babası Fassou Antoine Pogba’nın kaybıyla birlikte çevresindekilerin hiç alışık olmadığı şekilde sessizliğe gömülen futbolcu, Crystal Palace’a attığı golü geçen hafta kaybettiği babasına armağan etti.

19’uncu dakikada attığı golden sonra gökyüzünü gösteren Pogba, sevincini yalnız yaşadıktan sonra Wayne Rooney’e sarıldı. Hayranları bu kucaklaşmanın ve Pogba’nın gökyüzünü göstermesinin fotoğraflarını paylaşarak futbolcuya destek oldu. Babasının uzun süreli ağır hastalığıyla yıpranmaya başlayan futbolcu için bu geri dönüş anlamı taşıyor.