Hafta sonu oynanan Sivasspor-Malatyaspor karşılaşmasından sonra Sivasspor’un şampiyonluk ilan etmesiyle birlikte sıra Süper Lig’in üçüncü yenisinin belirlenmesine geldi!

Cumartesi günü Sivas’ta oynanan maçtan sonra Sivas’ta şampiyonluk kutlamaları sabaha kadar sürdü. 1. Lig’de bulundukları süre boyunca “Bir arkadaşa bakıp çıkıcaz!” mottosuyla yarışan Sivassporlular bu cümleyi şampiyonluk kutlamalarında giydikleri kıyafetlerin üzerine de yazdırdı. Ligi 2. olarak bitiren Malatyasporlu taraftarlar da kutlamalara kalarak rakiplerinin sevincine ortak oldu.

1. Lig’de oynanan diğer maçlarla birlikte küme düşen takımlar Mersin İdmanyurdu, Bandırmaspor ve Urfaspor oldu. Play-off’a kalan takımlarsa Eskişehirspor, Giresunspor, Göztepe ve Boluspor olarak belirlendi.

Süper Lig’e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği Play-off karşılaşmaları 25 mayıs perşembe günü 19:00’da oynanacak Giresunspor-Eskişehirspor maçıyla başlayacak. Aynı gün 21:30’da oynanacak Göztepe-Boluspor maçından sonra karşılaşmaların ikinci ayağı 29 mayıs pazartesi günü 19:00’da Eskişehirspor-Giresunspor ve 21:30’da Boluspor-Göztepe maçlarıyla devam edecek.