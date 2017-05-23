Chelsea’yi Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Antonio Conte, bu sezon kupadan çok daha fazlasını kazandı

Premier Lig teknik direktörleri tarafından “Yılın menajeri” seçilen İtalyan teknik adam İngiltere’deki ilk yılında tarih yazdı. Conte, çarşamba günü yapılacak olan FA Kupası finalinde takımının Arsenal’i yenmesi durumunda bu sezonki ödüllerine üçüncüsünü eklemiş olacak.

Yapılan törende ödülünü aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Conte, “İngiltere’de yaşamaya başladığımdan beri inanılmaz duygular yaşıyorum. Bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Bu ödülü benden önce kazanan isimleri duyduğumda ve onların arasına benim de eklendiğimi düşününce tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum” dedi.

Conte’nin ödülünü daha değerli kılansa 1993 yılından bu yana İngiltere dışından bu ödülü kazanan üçüncü teknik adam olması!