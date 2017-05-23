Roberto Mancini’ye göre Napoli hâlâ Gonzalo Higuain’e sahip olsaydı bu sezon şampiyonluğu kazanmış olurdu

Juventus, bu sezon Serie A’da şampiyonluk başarısı göstermekten çok daha önemlisini yaparak Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. 3 Haziran cumartesi günü oynanacak karşılaşmada İtalyan ekibi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

Bu sezon Serie A’da 37 karşılaşmaya çıkan futbolcu, 24 gol atma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi, Serie A, İtalya Kupası’nda toplamda 52 maça çıkan futbolcunun bu maçlardaki bireysel skoru ise 32.

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini’ye göreyse Juventuslu futbolcunun takımına getirisi bunlarla sınırlı değil. “Higuain’e sahip olmak şampiyonluk için yeterli. Juve’nin bir çekirdeği var ve kabuğu oldukça sert. Bu kabuğu koruyan da Higuain. Takıma katılan arkadaşlarını çekirdeğin içine alan da, içeridekilerin aykırılıklarını törpüleyen de o. Bu sayede diğerleri çok daha iyisini yapmayı başarana kadar Juventus kazanmaya devam edecek.”