Dün gece Manchester’da gerçekleşen terör saldırısından sonra Manchester United takımı için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Mourinho’nun ekibi, olaydan 48 saat sonra Ajax ile karşılaşacak. İsveç’te düzenlenecek organizasyon için takım sürekli olarak silahlı ekipler tarafından korunmaya başlandı. Futbolcular bu öğleden sonra Stockholm’e uçacak ve yarın akşam maçtan hemen sonra doğrudan Manchester’a geri dönecek.

Manchester United’lı yöneticiler, maça siyah kol bantlarıyla çıkmak için UEFA ile görüşmelerde bulundu, tesislerdeki bayraklar yarıya indirildi ve maçın başında, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunma izni aldı.

Stockholm’deki güvenlik önlemleri de saldırıdan sonra daha da güçlendirildi. Helikopter ve zırhlı araçların sayısı artırıldı. Bir Manchester United sözcüsü: “Güvenlik planlarımızı gözden geçiriyoruz ve gece boyunca çalışıyoruz. Nasıl ilerleyeceğinize karar vermek için bugün toplantılar yapılacak” açıklaması yaptı.