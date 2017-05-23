Akhisar Belediyespor’da göreve geldiğinden bu yana 7 maçta 18 puan almasının yanında 18 de averaj kazanan Okan Buruk’u yakından tanıyın!

Okan Buruk deyince benim aklıma kariyerinizdeki kritik maçlar ve ayağınızın kırılması geliyor. İsterseniz Galatasaray’da A takımıyla oynadığınız, hem de Bakırköyspor’da oynayan ağabeyinizle rakip olduğunuz ilk maçtan başlayalım…

Beni Galatasaray A takımına çıkaran Karl-Heinz Feldkamp olmuştu. Mustafa Denizli döneminde de A takımla idmanlar yapmıştım. Oynama durumum da vardı ama olmadı. Çünkü tam o sırada genç milli takım kampında sakatlık geçirmiştim. Galatasaray da o ara çok iyi gitmiyordu. Ligin son maçında oynama şansı bulmuştum. İddiasız bir maçtı belki ama benim için önemliydi; hem ilk kez A takımdaydım ve dediğin gibi ağabeyime karşı oynuyordum. O gün iki gol atmıştım.

Feldkamp isminin sizin için anlamı büyük olmalı…

Genç milli takımla 1992 senesinin yazında Avrupa Şampiyonası’na katıldık. Teknik direktörümüz Türkiye’de hakkını hiçbir zaman teslim edemediğimiz Serpil Hamdi Tüzün’dü. Türkiye’nin milli takımlar bazında kazandığı ilk şampiyonluk o şampiyonadan geldi. Şampiyonadan döner dönmez Galatasaray’ın kampına katıldım. Feldkamp, Mustafa Kocabey ve beni yanına çağırıp “Siz Avrupa şampiyonu olmuş takımın oyuncularısınız. Bu durumda Galatasaray’da da oynamanız gerekiyor. Yarın size formayı veriyorum ve bir daha almak istemiyorum” dedi. 18 yaşında bir gence bu güveni vermesi benim için çok değerliydi. Galatasaray’da çok genç ve başarılı bir takım kurulmuştu. Hakan Şükür yeni gelmişti. Arif Erdem bir önceki sezondan deneyimliydi. Hiç beklenmeyen bir dönemde takım dört kupa birden kazandı. Feldkamp’ın Galatasaray’a ikinci gelişinde yollarımız yine kesişti. İdmanlarında ve maçlarda her şey kendiliğinden gelişirdi. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmazdı. Çok hırslı çok disiplinli ve sert bir hocaydı. Sakatlıktan yeni çıktığım bir maçta farklı olarak önde olduğumuz için biraz laubali oynamıştım. Ertesi hafta A milli takım oyuncusu olarak kendimi PAF takımda buldum. İzmir Atatürk Stadı’nda Galatasaray’ın maçı var ve ben yan sahada PAF takımla maça çıkıyorum! Trajikomikti. Hadlerini bilmeleri açısından genç oyunculara böyle dersler verilmesi gerektiğini o gün anladım.

Türkiye’de topu rakibin yanından atarak diğer tarafından geçme taktiğini bize izletenlerden birisiniz. İdolünüz kimdi?

Tabii ki Maradona! Ayağım kırılmadan önce bahsettiğin hareketleri çok daha kolay yapabiliyordum.

Ayağınız kırıldıktan sonra herkes futbol hayatınızın bittiğini düşünürken siz muhteşem bir dönüş yaptınız ve Okan-Emre-Suat üçlüsünü oluşturdunuz. Neydi sizi bu kadar hırslandıran?

Ayağım kırıldığında henüz 18 yaşımdaydım ve ne yapacağımı bilemiyordum. Geri dönüşümü hırsıma borçluyum. Sadece futbolda değil, hiçbir konuda kaybetmeyi sevmem. Ben de sakatlığımdan hemen sonra kaybettiğimi, bir daha dönemeyeceğimi düşündüm ama bunu kabullenemedim. Bu sakatlık beni en az üç sene geriye atsa da futbola tutunmayı başardım. Ayağım kırıldıktan sonra 50’nin üzerinde milli maçta oynadım, UEFA Kupası kaldırdım, üç sene Inter’de oynadım, şampiyonluklar yaşadım… Pişman olmadım. Ayağım kırıldıktan sonra oyun yapım da değişti. Çevikliğim ve süratim azaldı. Ayağım kırılmasa belki daha fazlasını yapardım.

“Kazanamadığım zamanlarda çirkinleştiğimi söyleyenler çoktur!”

İtalya’da Camoranesi rakibinin diz kapağını kırdığı için 16 yıl sonra 38 bin Euro ceza aldı. Sizce futbolcular saha dışında da cezalandırılmalı mı?

Rakibin hangi niyetle seni sakatladığını bilmek çok da kolay değil. Bazen pozisyon icabı, hiç istemeden rakibine zarar verebiliyorsun. Futbolun içinde olmakla dışarıdan izlemek çok farklı. Rakibe topsuz alanda verilen her türlü zarar çok ciddi cezalandırılmalı ama ortada top varsa durum değişir. Vicdan azabı çekmek bazen canınızın yanmasından daha zordur. Ayağım Trabzonspor’la oynadığımız Türkiye Kupası maçında kırılmıştı. Soner (Boz) ağabeyi ben teselli etmiştim.

Birçok futbolcunun kafasını sokmaya çekineceği her topa gözünüzü kapatıp dalardınız…

Voleybol veya basketbol oynasam da kazanmak için kendimi parçalarım. Kazanamadığım zamanlarda çirkinleştiğimi söyleyenler çoktur! Oynadığım önemli maçların tekrarında kendimi izlerken şaşırdığım çok oldu. Okan Buruk’un yapmayacağı çok şey yaptım maçlarda.

Galatasaray altyapısından çıkmış bir futbolcu olarak her ne kadar transferlerinizle eleştirilseniz de Galatasaray’a borcunuzu ödediğinizi düşünüyor musunuz?

Takımlar arasında gelgitler yaşarken taraftarlardan çok sert tepkiler aldım. Ben futbolcu gözüyle bakarken onlar taraftar gözüyle bakıyordu. Kendimi taraftarın yerine koyduğumda onları anlayabiliyorum ama yaşadıklarımı ben biliyorum. Galatasaray’a büyük paralar kazanmadan verebileceğim her şeyi verdim. Yabancı futbolcular benim gibi oyuncuların en az beş katını kazanıyordu. Uzun süre hiç para almadan oynadığımız oldu. UEFA Kupa’sını kazandığımız sene altı yedi ay cebimize para girmediği zamanları biliyorum. Buna rağmen bireysel olarak da takım olarak da çok sağlam durduk. Vicdan azabı çekeceğim bir durum yok. Arda’nın sakatlığının aynısını ben de Galatasaray’dayken yaşadım. Forma aşkıyla tam sekiz ay iğne olup maça çıktım. Buna rağmen “Inter’le anlaştı, topa ayağını sokmuyor” diye eleştiri yapılmasına inanamadım. Bunu hak etmedim. Sokakta karşılaştığım insanlar “Sattın bizi!” diyordu. İşin ilginç tarafı önümü kesip bunu söyleyen adamların birçoğunun üzerinde sahte Galatasaray forması olmasıydı. Kendisi üç kuruş forma parasına kulübünü satmış, gelip sizin önünüzü kesiyor. Şu da bir gerçek ki futbolcu takım değiştirdiğinde kıyametler kopuyor ama kulüp bir futbolcuyu gönderdiğinde kimsenin sesi çıkmıyor.

Galatasaray’ın 2001’de şampiyonluğu kaybettiği maçta Inter’e sağlam gidebilmek için maçta kasıtlı olarak kırmızı kart gördüğünüz de söylenmişti…

Bunu duyduğumda yaşadıklarımı anlatamam. Hayatımda o kadar üzüldüğüm an pek yoktur. Kendi hayatları için bu kadar ucuz hesaplar yapan insanlar ancak bunu düşünebilir. Beşiktaş’ta oynarken Suat Kaya’nın jübilesine gittiğimde de çok üzülmüştüm. Hoş karşılanmayacağımı biliyordum ama Suat ağabey için bunu göze almam gerekiyordu.

“Galatasaray’da taraftar da beni tam olarak kabul etmemişti”

Aldığınız kararlarla her zaman çok eleştirildiniz. “Keşke” dediğiniz bir şey var mı?

Keşke demeyi çok sevmiyorum ama bazen “Keşke İtalya’dan sonra Türkiye’ye dönmeseydim” diyorum. İtalya’da Inter’den sonra başka bir takıma ya da başka bir ülkeye gitseydim. Daha huzurlu olabilirdim.

2006’da Galatasaray – Liverpool maçında attığınız golden sonra spiker “Okan öyle bir çaktı ki, kalecinin bu topu çıkarması futbol adına cinayet olurdu!” demişti… Bu golün sizin için farklı bir anlamı var mı?

Galatasaray’a ikinci gelişimdi. Beni alan Adnan Polat’tı. Camiadan çatlak sesler çıkmıştı. Taraftar da beni tam olarak kabul etmemişti. Takımın başında Eric Gerets vardı ve beni takımda istemediğini her fırsatta belli ediyordu. Benim için çok zor bir dönemdi. O golü atmasaydım yedek kulübesinden bir daha çıkamazdım. Korner kullandık, önümde Necati Ateş vardı. Ona “Çekil!” diye bağırıp topa vurdum. Top da çok güzel gitti. Taraftarın sevgisini yeniden kazanmak benim için yedek kulübesine mahkûm olmaktan daha önemliydi.

Emre Belözoğlu ile birlikte Inter’e gideceğiniz kesinleştiğinde ilk yaptığınız şey ne oldu? Inter’de neler yaşadınız?

Hemen İtalyanca dersleri almaya başladık. Haberi alır almaz rejime başlamıştım. Emre de ben de sanki bir Avrupa maçı oynayıp gelecekmişiz gibi hissediyorduk. İtalya’ya yerleşme fikri bize çok ilginç gelmişti. İtalya’da kalacak yer bulamamıştık. Hakan Şükür bizi iki ay boyunca evinde misafir etti. İkimiz de takım arkadaşlarımızla çok kolay anlaştık. En çok kulübün parayı gününde, hatta gününden önce ödemesine şaşırdık. Bu bizi bozdu (gülüyor). Sadece buna alışmakta zorlandık. Inter’de oynamanın keyfi bambaşkaydı. Önce ben de dâhil herkes Inter’e gitmemizi macera olarak görse de biz orada fırsat buldukça iyi maçlar çıkardık. Banko oynadığımız zamanlar da oldu ve her şeye değdi.

Arif Erdem ve Emre Belözoğlu ile takım arkadaşlığınızın yanında bir de ev arkadaşlığınız vardı. En küçük Emre olduğu için evde stajyer muamelesi görüyor muydu?

Aslında eve Hakan Ünsal ve Arif Erdem’le birlikte çıktık. Daha sonra Emre bize dâhil oldu. Tabii bekâr evi olduğundan gelip gidenlerin arkası kesilmiyordu. Hep kalabalıktık. Emre o zaman A takıma yeni çıkmıştı. 16 yaşındaydı. Biz onun ağabeyleriydik. Böyle olunca da işler ona kalıyordu. Getir götür işleri ondan sorulurdu. Kıyafetlerimizi ve hatta ayakkabılarımızı bile ortak kullanırdık. Evden erken çıkan kârlı çıkardı. O günleri özlüyorum.

Emre’nin milli takımdaki her başarısızlıktan sonra eleştirildiğini duydukça ne düşünüyorsunuz?

Türk Milli Takımı’nın Emre’ye ihtiyacı var. Emre gibi bir oyuncu çıkartma ve yetiştirme anlamında milli takımın çok fazla alternatifi olduğunu düşünmüyorum. Eleştiri yaparken kimse önüne ardına bakmıyor. Oyuncular da bunun altından çok zor kalkıyor. Bazen de kalkamıyor. Milli takımda para için oynandığını söyleyenler bile çıkabiliyor. Bunun kadar saçma bir iddia daha olamaz.

Türkiye’nin üçüncü olduğu 2002 Dünya Kupası’ndan aklınızda ne kaldı?

Takımla dile kolay 50 günün üstünde beraberdik. Ailenden, arkadaşlarından çok uzakta onlarca adamın arasında bu kadar günü hiç tartışma yaşamadan geçirmek bile hatırı sayılır bir güzellikti. En büyük keyfimiz tavla oynamaktı. Her tur öncesinde valizlerimizi toplayıp, turu geçtikten sonra yeniden dökülüyorduk. Unutulmaz günlerdi.

Unutulmaz 3-4’lük maçta Pancu’ya kaleci kazağını giydirirken aklınızdan neler geçiyordu?

Beşiktaş’ta oynadığım dönem benim adıma pek de parlak değildi. Fenerbahçe maçı da her zamanki gibi önemliydi. Ancak Beşiktaş’la Kadıköy’e gitmek Galatasaray’la Kadıköy’e gitmekten daha kolaydı. Beşiktaş takımı Kadıköy’de kendine daha fazla güveniyordu. Daha şanslı olduğu da söylenebilir. Maçın başında Anelka yaklaşık 20 dakikalık bir şov yapmıştı. Fenerbahçe çok iyi oynarken golü biz atmıştık. Goller art arda geldi ve Beşiktaş 3–2 öne geçti. Cordoba kırmızı kart gördüğünde oyuncu değişikli hakkımız bitmişti. Kaleci kazağını giydirirken Pancu ile aramızda İtalyanca konuşuyorduk. Sakin olmasını söylemiştim ama benim de pek sakin olduğum söylenemezdi. Pancu penaltıyı kurtaramadı ve beraberlik geldi. Bundan sonra Fenerbahçeli futbolcular kalede kimse yokmuş gibi davranmaya başladı. Uzaktan şutlarla şanslarını zorladılar. Son dakikada Koray’ın attığı golle de tarih yazılmış oldu.

Röportaj Hilal Gülyurt