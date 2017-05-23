Çin’den aldığı astronomik ücretli transfer tekliflerine rağmen Manchester City’de kalmak için direnen Yaya Toure, bu hafta Guardiola ile görüşecek

34 yaşındaki futbolcunun Manchester City’de kalabilmesi için ücretinde indirime gitmek zorunda olması akıllara Çin’den gelen teklifleri değerlendireceği ihtimalini getirmişti ama bu Yaya’nın umurunda değil!

Geleceği hakkında konuşan futbolcu, “Her zaman başka bir yere gidebilirsiniz, ancak sizi seven insanlar için oynamak ve sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak en önemlisidir. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Umarım taraftarlar için burada kalabilirim. Para benim için en kıymetli şey değil. Daha çok param olduğunda daha mutlu olmayacağım. Tek istediğim mümkün olduğu kadar uzun futbol oynamak ve sevdiklerimle birlikte olmak” dedi.

Yaya Toure Manchester City’de yedi yıldır hizmet veriyor ve destekçileri tarafından verilen, tükenmez bir krediye sahip.