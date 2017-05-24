Bu akşam Manchester karşısında UEFA Avrupa Ligi final maçına çıkacak olan Amsterdam’ın savaşçılarının logosunda Yunan mitolojisi, gençlik ve sadelik var…

1928’de yenilenen çehre

Amsterdamlılar 1900’de kurulduğunda logo, kulüp renkleriyle bezenmiş bir futbolcunun topa vurmasından ibaretti. Etkili fakat ilham verici olmayan tasarım, 28 yıl sonra kulübe adını veren mitolojik bir Yunan liderin yüzüyle değiştirildi.

Yunan etkisi

Rivayete göre Ajax, Truva Savaşı’nda yer almış ve sihirli zırh kendisi yerine Odisseas’a verilince kederinden intihar etmiş bir kahraman. Öyle ki intihar ederken yüzüne kondurduğu melankolik gülümseme literatüre “Ajax gülüşü” olarak geçmiştir.

Çizgilere dikkat!

Yunan savaşçı 1990 yılı itibarıyla iyice yaşlanmıştı. Fazlasıyla karmaşık bir görünüme sahip logo, kulüp tarafından ticari ürün tasarımlarında zorluk çıkardığı gerekçesiyle değiştirildi ve ortaya 11 çizginin birleşiminden oluşan yenilikçi, sade bir tasarım çıktı. Çizgiler sahadaki 11 oyuncuyu temsil ediyor.

Genç, yetenekli, siyah (bir de kırmızı)

Ajax’ın renkleri Amsterdam bayrağından geliyor; kırmızı tutkuyu, canlılığı ve enerjiyi temsil ederken (kulübün genç oyuncu yetiştirme konusundaki üretkenliği düşünüldüğünde mantıklı bir seçim) siyah da seçkinlik ve 32 lig şampiyonluğuyla dört Avrupa kupasında kendini gösteren mükemmelliği tasvir ediyor.