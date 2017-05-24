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2008-2011 yılları arasında Galatasaray forması giyen Avusturalyalı eski futbolcu Harry Kewell, en iyi 11’ini oluştururken Galatasaraylı eski arkadaşlarını da unutmadı
İlk teknik direktörlük görevini Watford’un U23 takımında üstlenen eski Galatasaraylı futbolcu Kewell, İngiltere 2. Lig, 4’üncü küme ekiplerinden Crawley Town’u çalıştırmaya başladı. Kewell, cuma günü bir basın toplantısı düzenleyerek yeni göreviyle ilgili soruları yanıtlayacak.
Avusturyalı futbolcunun en iyi 11’i şöyle:
Pepe Reina
Steve Finnan
Jonathan Woodgate
Daniel Agger
Ian Harte
Steven Gerrard
David Batty
Lee Bowyer
Hasan Şaş
Mark Viduka
Arda Turan
Galatasaraylı taraftarların attığı gollerden sonra kendisi için söylediği Dady Cool şarkısıyla hatırlanan Kewell, seçtiği 11’in başına da yine Galatasaray’da birlikte çalıştığı Frank Rijkaard’ı koydu. “Onunla Galatasaray’da ne yazık ki çok kısa bir süre çalışma fırsatı yakaladım ama yine de kendisinden çok şey öğrendim. Mesleğiyle ilgili vizyonu ve kullandığı yöntemler gerçekten olağanüstüydü.”
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