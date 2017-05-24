2008-2011 yılları arasında Galatasaray forması giyen Avusturalyalı eski futbolcu Harry Kewell, en iyi 11’ini oluştururken Galatasaraylı eski arkadaşlarını da unutmadı

İlk teknik direktörlük görevini Watford’un U23 takımında üstlenen eski Galatasaraylı futbolcu Kewell, İngiltere 2. Lig, 4’üncü küme ekiplerinden Crawley Town’u çalıştırmaya başladı. Kewell, cuma günü bir basın toplantısı düzenleyerek yeni göreviyle ilgili soruları yanıtlayacak.

Avusturyalı futbolcunun en iyi 11’i şöyle:

Pepe Reina

Steve Finnan

Jonathan Woodgate

Daniel Agger

Ian Harte

Steven Gerrard

David Batty

Lee Bowyer

Hasan Şaş

Mark Viduka

Arda Turan

Galatasaraylı taraftarların attığı gollerden sonra kendisi için söylediği Dady Cool şarkısıyla hatırlanan Kewell, seçtiği 11’in başına da yine Galatasaray’da birlikte çalıştığı Frank Rijkaard’ı koydu. “Onunla Galatasaray’da ne yazık ki çok kısa bir süre çalışma fırsatı yakaladım ama yine de kendisinden çok şey öğrendim. Mesleğiyle ilgili vizyonu ve kullandığı yöntemler gerçekten olağanüstüydü.”