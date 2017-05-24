Juventus, Barcelona’nın orta saha oyuncusu Andres Iniesta’ya transfer teklif etmesi Barcelona yetkililerini harekete geçirdi

33 yaşındaki Iniesta’nın kararını, sezon sonu görevini bırakacağını açıklayan Luis Enrique’nin yerine kimin geleceğinin etkilemesi muhtemel. Diğer taraftan Luis Enrique’nin de sık sık yedek bıraktığı futbolcuya Juventus sürekli olarak ilk 11’de olma fırsatı sunuyor. Teklifi kabul etmesi durumunda Iniesta, Juventus’taki takım olgusunun yerleşmesine ve güçlenmesine yardımcı olma misyonu üstlenecek.

Iniesta, sekiz La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi kupası kazandığı çocukluk kulübünde muhteşem bir kariyere sahip.