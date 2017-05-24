Jose Mourinho, pazartesi gecesi Manchester’da düzenlenen terör saldırısı üzerine UEFA Avrupa Ligi finaliyle ilgili programlarını değiştirdi

Manchester United menajeri, bu akşam Ajax’a karşı oynayacakları Avrupa Ligi finali öncesinde yapacağı basın toplantısını, Manchester Arena’da yaşamlarını yitiren 22 kişiye saygı göstergesi olarak iptal etti ve bu saldırıdan şehrin şimdiye kadar karşılaştığı olay olarak bahsetti.

“Bu trajik olay karşısında hepimiz çok üzgünüz, kurbanları ve kurbanların ailelerini aklımızdan atamıyoruz. Yapacak bir işimiz var ve bu işi yapmak için İsveç’e uçacağız. Yazık ki büyük bir oyundan önce hep sahip olduğumuz mutlulukla uçamayacağız. Biliyorum, kısa bir sürede Manchester halkı yaralarını saracak. Manchester güçlü bir şehirdir.”

“Bu anlamsız eylemler insanların güvenini sarsmak ve toplulukları birbirlerine düşürmek için tasarlanmıştır. Bunlara aldanmayacağız ancak etkilenmemek mümkün değil. Yarınki Avrupa Ligi finali için planlanan parti de iptal edildi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum.”