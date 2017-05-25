Birkaç gün sonra birileri şampiyonluğu kutlayacak. Bakalım şampiyonlar, 23 yıl önceki Galatasaraylılar kadar eğlenebilicek mi?

Galatasaray taraftarı “14 yıllık bu çile, bitsin artık bu sene” tezahüratıyla bütün sezon boyunca bağırmış ve şampiyonluğa mucizevi bir şekilde kavuşmuştu. Çok değil, ligin bitimine üç hafta kala Beşiktaş spor basını ve zamanın başbakanı Turgut Özal tarafından “Yüzde 99.9” şampiyon ilan edilmiş, Galatasaray taraftarı antrenman basıp, Derwall’e “Bundan sonra teknik direktörlük yapmayacağım!” dedirtmişti. Sonrasında Malatyaspor ve Denizlispor’un Beşiktaş’ı mat edişi ve mucize şampiyonluk…

Zorlu sürecin ardından gelen şampiyonluğun kutlamasında Galatasaraylılar eğlencede sınır tanımamıştı. 9 Haziran günü Kabataş’tan 21.30’da kalkan Şehrazat adlı gemi kutlamanın mekânıydı. Derwall eline gitar, başkan Ali Tanrıyar mandolin almış, içki masasında “tıngırtadırken” futbolcular özgürlüğün tadını çıkartıyordu. Gemi Kuruçeşme’deki Galatasaray Adası’na yanaşırken Derwall “Viski istiyorum, hem de duble!” diye bağırmış, “Herkes bu gece içsin!” komutunu vermişti. Tanrıyar “Bundan sonra bizi kimse durduramaz” diye naralar atarken, İlyas Tüfekçi zafer purosunu yakmıştı.

Gemi coşku içinde Rumelihisarı’na doğru ilerken sahildeki binlerce Galatasaray taraftarı, futbolcularını alkışlıyordu. Kıyıdaki taraftarlarla karşılıklı yapılan tezahüratlar gece Şehrazat’ın Galatasaray Adası’na yanaşması ve futbolcuların omuzlar üzerinde dans pistine taşınmasıyla devam ediyordu. Rio Karnavalı’nı anımsatan gece, birkaç gün sonra oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı hazırlıkları için bitiriliyor, bazıları çakırkeyif bazıları zil zurna Galatasaray takımı evlerine yollanıyordu.