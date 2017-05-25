Jose Mourinho, 15’te 12 yaptı!

Manchester Unided teknik direktörü Jose Mourinho, dün akşam Ajax’la oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinden kupayla ayrılarak bir rekora imza attı

Manchester United’ın Ajax karşısında 2-0 kazandığı maçtan sonra galibiyeti oğluyla birlikte havalara uçarak kutlayan Mourinho, daha önce bu kupayı küçümsemesiyle biliniyordu. Takımı, Premier Lig’deki şampiyonluk yarışından erken kopunca Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için UEFA Avrupa Ligi’ne ağırlık vermesinin sonucunu aldı.

Daha önce Porto ile 5, Chelsea ile 4, Real Madrid, Inter ve Manchester United ile de ikişer kupa finaline çıkan Mourinho; 15 finalin 12’sinden kupa ile çıkmayı başardı.