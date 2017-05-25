UEFA Avrupa Ligi finalinde dün oynadığı maçı kaybeden Ajax teknik direktörü Peter Bosz, iki takımın da oyunundan memnun kalmadı

Ajax adına 2-0’lık mağlubiyetle sonuçlanan maçtan sonra yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorunu yanıtlayan Hollandalı teknik adam maçın çok sıkıcı geçtiğini, iki takımın da seyredenleri mutlu edecek bir oyun ortaya koyamadığını söyledi. Bosz, iki takımın da seyir zevkini yükseltecek kadar pozisyon bulamadığını söylerine ekledi.

“Belki klasik bir konuşma olduğunu düşüneceksiniz ama bu maçtan tecrübe kazanarak ayrıldık. Eğer takımımızı bir arada tutarsak ve daha da güçlenmesini sağlayabilirsek yeni sezonda çok daha başarılı olacağız. Rakibimiz Manchester United’ı tebrik ederiz.”