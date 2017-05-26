Bursaspor bağış çağrısında bulundu: #DonörOlHayatKurtar

Bursaspor Kulübü, lösemi teşhisi konulan ve beş ay içerisinde uygun bir donöre ihtiyacı olan 5 yaşındaki Ela için seferberlik ilan etti

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda #elayadonörol #DonörOlHayatKurtar hashtag’leri kullanılıyor. Ela için verilen kan örneklerinin lösemi tedavisi gören tüm hastalar için umut olması bekleniyor.

Ela için 5 ay içinde uygun donör bulunması gerekiyor

Bursa’da yaşayan Ersin ve Tuğçe Taşçı çiftinin kızları Ela Taşçı’ya yaklaşık 1 ay önce yapılan tetkiklerden sonra lösemi tanısı konuldu. Yakın çevresinden alınan donör örnekleri uyum sağlamayınca, ailenin yaptığı çağrıyı duyan birçok kişi şu ana kadar kök hücre bağışında bulundu ancak henüz uygun donör bulunamadı. Ela için 5 ay içinde uygun donör bulunması gerekiyor.

Bursaspor’un yaptığı çağrıdan sonra bağışçıların yoğunluk durumuna göre Kızılay’ın bölgedeki hastanelere takviye yapması ve Bursa’nın ilçelerine kök hücre bağış araçları göndermesi bekleniyor. Kök hücre naklinin sanıldığı gibi acı verici, sağlık yönünden tehlikeli olmadığına dikkat çekilirken; küçük bir operasyonla kurtarılabilecek hayatlardan bahsediliyor.